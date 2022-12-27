“Mısırda fiyat istikrarı için TMO harekete geçsin”

Mehmet Hanifi GÜLEL / İSTANBUL



Türkiye’de bu yıl mısır üretimi yaklaşık 7 milyon ton ile Cumhuriyet tarihi rekoru kırılması bekleniyor. Birinci ürün çekilişlerinde piyasada fiyatlar çiftçiyi memnun ederken, ikinci ürün mısır ekimi yapanlar ise düşen fiyatlardan dolayı zarar etme noktasına geldi. Sektör temsilcileri, fiyatların düşük olmasından dolayı önümüzdeki yıl mısır ekiminin azalacağını ancak hayvancılık yapanların kaba yem için ekim yapacağı ifade ediyor. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) ton başına açıkladığı 5 bin 700 lira alım garantisine rağmen İç Anadolu’da nem oranına bağlı olarak mısırın ton fiyatı 4 bin 300 liraya kadar geriledi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde de mısırdaki yüksek nem oranına göre fiyatların 3 bin 500 liraya kadar gerilediği de belirtiliyor.

“Çiftçinin ürününü ucuza satmasın”

Serbest piyasada fiyatların nem oranına göre farklılık gösterdiğini vurgulayan Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Konya Karapınar’da 4 bin 300 ile 4 bin 500 liraya kadar gerilediğini aktardı. “TMO Genel Müdürü ile yaptığı görüşmede depoların ve ödemlerin hazır olduğu. Alımlarında bir sorunun yok. ÇKS’ye kayıtlı olan üreticiler ne kadar ürün getirirse alacağız” dediğini vurgulayan Doğru şöyle devam etti; “TMO’nun açıkladığı fiyat piyasadan yüksek. TMO’nun Kurutma tesisleri de açık. Çiftçinin ürününü aceleyle götürüp ucuza satmasın. TMO, mısır alımlarında devreye girmesinin tam zamanı. Çiftçiler paniğe kapılmasın ve TMO’dan muhakkak fiyat alsın. TMO bu konuda hazırlıklı ve yanımızda yer alıyor” dedi.

Güneydoğu’da fiyat 3 bin 500’e kadar geriledi

Mısır fiyatının ilk zamanlarda iyi olduğunu, fakat şu anda fiyatların düştüğünü dile getiren Şanlıurfa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Hikmet İpar, “Bizim bölgede yaklaşık 1 milyon tona yakın mısır rekoltesi bekleniyor. Şu an mısır fiyatında ciddi sıkıntı var ve bölgemizde ikinci ürün ekilişlerin yüzde 40’ı daha hasat edilmemiş durumda. Piyasada randımana göre 3 bin 500 ile 3 bin 800 liraya kadar düştüğünü görüyoruz. Nem oranı yüksek olan ürün tamamen düşük bir fiyatla satılıyor. Bu fiyatlarla mısırda maliyeti kurtarmayacak seviyede yer alıyor” dedi.

“Ürün almayan lisanslı depo ilgili kurumlara bildirin”

Ayrıca lisanslı depolarda yeri olup da mısırı almayan depolar varsa ise çiftçinin bunlardan şikâyetçi olmasını söyleyen Doğru, “Bu konu da ciddi şekilde takip ediliyor. Eğer lisanslı depolarda, yeri olup da mısırı almıyorum diyen bir depo sahibi varsa çiftçimiz bunlardan şikâyetçi olsun. Onlarla ilgili gerekli işlem yapılacak. Deposunda yer varsa almak mecburiyetinde. Bu konuda cezayı işlem olarak lisansının iptaline kadar yaptırım uygulanacak. Onun için mahsul almayan lisanslı depoyu TMO’ya ve ilgili kurumlara bildirin” diye konuştu.