'Mısırda hasat başladı, fiyat bir an önce açıklanmalı'

ANKARA (EKONOMİ) - Hasadın önümüzdeki günlerde yoğunlaşacağını ifade eden Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, geçen yıl fiyatın 5 bin 700 lira olarak açıklanmasına rağmen, bugün piyasa fiyatının 5 bin-5 bin 500 lira arasında değiştiğini kaydetti.

Mevcut fiyatın üretim maliyetinin bile gerisinde kaldığına dikkat çeken Bayraktar, endişelenen üreticinin yoğunlaşacak hasatla birlikte fiyatın daha da gerilemesinden korktuğunu dile getirdi.

Küçük çiftçilerin ürünlerini bekletme imkanı olmadığını söyleyen Şemsi Bayraktar, “Borçla üretim yapan çiftçilerimiz hasatla birlikte ürününü satmak zorunda. Üretimin her geçen gün zorlaştığı bu dönemde çiftçilerimiz mısır üretimini rekor seviyeye çıkardı. Üretimin artması sevindirici olmakla birlikte, artan üretimin bin bir emekle üretim yapan çiftçilerimizin refahına da yansıması önemlidir” diye konuştu.

Üreticilerin zarar etmemesi için TMO’nun üretim maliyetlerini ve üreticilerin geçimini dikkate alan fiyat açıklaması gerektiğini ifade eden Bayraktar, mısırda üretimle birlikte tüketim de arttığı için açığın ithalatla karşılandığının altını çizdi.

Geçen yıl mısır ithalatına ödenen paranın 1 milyar doların üzerine çıktığına vurgu yapan Şemsi Bayraktar, “Girdi fiyatlarındaki artışlarla mısır maliyeti son bir yılda yüzde 43 oranında artarak ton başına 6 bin 140 lira olarak gerçekleşti. Bu maliyetlerde dikkate alınarak Toprak Mahsulleri Ofisi üreticinin gelirini koruyacak şekilde mısır fiyatını bir an önce açıklamalıdır. Üreticinin mısır üretiminden elde ettiği gelirle geçimini sağlaması mısır üretiminde sürdürülebilirliği sağlayacaktır. Mısır destekleme priminin artırılması ise üretim artışını getirecektir” değerlendirmesinde bulundu.