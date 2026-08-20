Mısırda maliyet-fiyat makası açılıyor: Üretici TMO'yu bekliyor

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

VEYSEL AĞDAR

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan, aşırı yağışlar nedeniyle rekoltede yüzde 10-15 düşüş ve üretimin 9,5 milyon tonun üzerinden 8,5 milyon tona gerilemesini beklediklerini söyledi. İhtiyacın 13 milyon tonu aştığını, ihracata çalışan sanayi için 5 milyon ton ilave ürün gerektiğini belirtti. Rusya-Ukrayna savaşı Karadeniz’de ithalatı zorlaştırırken Romanya’daki yağış azlığı nehir taşımacılığını aksatıyor. ABD mısırı GDO nedeniyle uygun bulunmuyor.

“TMO fiyatı yüksek açıklamalı, ödeme süresini kısaltmalı”

Sanayicilerin tedarike başladığını belirten Doğan, TMO’nun yüksek fiyat açıklaması ve 21 günlük ödemeyi kısaltması gerektiğini söyledi. Aksi halde üreticinin düşük fiyattan peşin ödeme yapan sanayiciye mahkûm olacağını vurguladı. Fiyatın 13 lirayı aştığını kaydeden Doğan, üreticinin ihtiyacı ve borcu kadar satış yapmasını, kalan ürünü lisanslı depolarda tutmasını önerdi. Arz fazlasının fiyatları düşürebileceğini belirtti.

“Finansmana erişim çok zor”

Faizlerin üreticinin yükünü artırdığını söyleyen Doğan, politika faizi yüzde 37 iken piyasa faizlerinin yüzde 45-60 arasında değiştiğini belirtti. Sübvansiyonlu kredileri kullanan üretici için kredilerin pahalı olduğunu kaydeden Doğan, çiftçilerin borcunu yeni borçla kapattığını söyledi. Finansmana erişemeyenlerin tarla, bağ, bahçe ve traktörlerini satışa çıkardığını ancak talep bulamadığını belirtti.

“Mısırda yanlış fiyat politikası çiftçinin sonu olur”

Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Öner, çiftçinin iki yıldır para kazanamadığını belirterek mısır fiyatının maliyetlere göre saptanmasını istedi. Karapınar’da kilogram maliyetinin 12-13 lira, borsa fiyatının 12,5-14 lira olduğunu aktaran Öner, fiyatların yetersizliğini söyledi. Buğday ve arpada izlenen politikanın mısırda tekrarlanmasının çiftçiyi vuracağını vurgulayan Öner, borsa fiyatının Adana çiftçisini kurtarabilse de Konya Ovası’nın maliyetini karşılamayacağını belirtti.

“TMO üreticinin yanında olmalı”

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, üreticinin kilogram başına en az 14,5 lira beklediğini, düşük fiyatın zarar anlamına geleceğini söyledi. İthalat nedeniyle nişasta sanayicilerinin depolarının dolu, finansman maliyetleri nedeniyle yem sanayicilerinin alımlarının sınırlı olduğunu belirtti. Dünya fiyatları düşükken İran savaşı sonrası mazot ve gübredeki artışın maliyetleri yükselttiğini kaydeden Doğru, üretimin düşmemesi için TMO’nun müdahale fiyatıyla çiftçinin yanında olmasını istedi. Kafkasya ve Balkanlar’dan alternatif rotalarla mısır ithal edilebileceğini de ifade etti.