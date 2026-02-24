MKA Renk Kalibrasyon, her endüstriye renk ölçüyor

ERHAN BEDİR / BURSA

Türkiye ile birlikte bölgedeki birçok ülkeye hizmet sağlayan MKA Renk Kalibrasyon, üretim süreçlerinde kritik bir aşama olan renk kalibrasyonu konusundaki uzmanlığıyla dikkat çekiyor. Tekstil başta olmak üzere otomotiv, deri sanayi ve gıda sektörü dahil boya kullanılan her sektörde değer yaratan firma, dünya devi markalarla iş birliği yapıyor.

Türkiye’nin yanı sıra Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan, Belarus ve Mısır gibi ülkelerdeki tekstil devleriyle çalıştıklarını belirten MKA Renk Kalibrasyon'un Kurucusu Tuğrul Sönmezay, “Yaptığımız işi en basit şekilde anlatmak gerekirse; renklerin olduğu her yerde varız. İleri teknoloji cihazlarımız, otomobil, gıda, ambalaj, tekstil, kumaş, iplik veya herhangi bir ürünü elektronik ortamda tarayarak sayısal verilere dönüştürüyor. Bu sayede renklerin ölçülebilir olması sağlanıyor. Yazılım desteğiyle bu veriler hem analiz ediliyor hem de arşivleniyor. Böylece çalışanların süreçleri daha hızlı yönetmesine ve renk detaylarını hassasiyetle takip edebilmesine olanak tanıyor. Özellikle farklı tesislerde üretilen ürünlerin aynı renk standardına ulaşmasını sağlıyoruz. Kullandığımız cihazlar, renk farklılıklarını tespit etmeye yönelik görsel ve elektronik sistemlerden oluşuyor. Bunlardan biri olan spektrofotometreler, özellikle laboratuvarlarda yaygın olarak kullanılan cihazlar arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

"2026 için hedefimiz döviz bazında yüzde 25 büyüme"

Spektrofotometre cihazlarının servis, eğitim, sertifikasyon, yedek parça tedariki ve yazılım konularında 25 yıllık deneyime sahip olduklarını vurgulayan Sönmezay, “ABD menşeli ürünler üzerine hizmet veriyoruz ve 2007 yılından bu yana MKA çatısı altında faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında aktif olarak çalışıyoruz. Özbekistan’da ise ciddi bir büyüme ivmesi yakaladık. Ülkede iplik satışına getirilen kısıtlamalar ve katma değerli ihracat zorunluluğu, tekstil firmalarını boyahane yatırımlarına yönlendirdi. Bu gelişme, sektörümüzü doğrudan olumlu etkiledi. Türkiye başta olmak üzere 6 farklı ülkede başta tekstil, otomotiv, deri sanayi, gıda sektöründeki dev kuruluşlara renk kalibrasyonu hizmeti sunuyoruz. Özellikle Türk Cumhuriyetleri’nde büyük bir ivme yakaladık. 2026’dan sektördeki durgunluğun sona ererek hareketliliğin artmasını bekliyoruz. Geride bıraktığımız yılın ilk yarısında nispeten daha sakin bir dönem geçirdik, ancak sonraki süreçte yoğun ve Ar-Ge alanında yeni ürünler geliştirdiğimiz bir dönem yaşadık. Bu doğrultuda döviz bazında yüzde 25 büyüme ile tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

“Led Floresan, ürettiğimiz en büyük inovasyon oldu”

Spektrofotometre cihazlarının yanı sıra ışık kabinleri konusunda da hizmet verdiklerini belirten MKA Renk Kalibrasyon'un Kurucusu Sönmezay, yurt dışında danışmanlık, eğitim ve yazılım hizmetleri konusunda daha ağır olarak çalıştıklarına değinerek, “MKA Renk Kalibrasyon olarak son 6 aydır ışık kabinlerinde uzun yıllardır kullanılan floresan yerine bizim formülünü üretip geliştirdiğimiz led floresanlara dönüşüm yaptık. Sektör için devrim niteliğindeki bu formül, firmaların hem yeni teknolojiye geçmesini ve bu sayede sıfır hata performansını geliştirmesini hem de uzun kullanım süresi ve düşük enerji maliyetleri ile firmalarımıza büyük kazanımlar sağladık. Ayrıca doğru ışık ve doğru renk ile dönüşümünü gerçekleştirdiğimiz firmalarımızda sürdürülebilir enerji ve ‘Yeşil Enerji’ dönüşümlerine de katkı sunmak. Renk kalibrasyon konusunda daha basit bir görsel kontrol sağlamak amacıyla ışık kabinleri kullanıyoruz. Bu kabinler, tekstil sektöründe özel renk sıcaklıklarına sahip ışıklar altında renklerin tutarlılığını değerlendirmek için tercih ediliyor. Daha düşük maliyetli bir alternatif olan bu sistemlerin yedek parça ve sertifikasyon hizmetlerini de sağlıyoruz" dedi.