MKK açıkladı: Tasfiye edilen fonlarda satış fiyatı nasıl belirlenecek?

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Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) e-YATIRIMCI ekranında tasfiye sürecine giren fonlara yönelik yeni bir bilgilendirme notu yayımlandı. Notta, fon fiyatlarının TEFAS üzerinden aktarıldığı belirtilirken, tasfiye aşamasındaki fonların fiyatlarında günlük değişiklik yaşanabileceği konusunda yatırımcılar uyarıldı.

MKK, tasfiye halindeki fonlarda ödeme işleminin banka tarafından tasfiye süreci sonucunda oluşan bakiye üzerinden, yatırımcının sahip olduğu katılma payı adedi dikkate alınarak yapılacağını belirtti.

MKK’dan yatırımcılara tasfiye sürecindeki fonlar için önemli fiyat uyarısı

Açıklamada ayrıca fon fiyatının ekranda "0" olarak görünmesinin belirleyici olmadığı vurgulandı. Yatırımcıların geçmiş tarihli raporlarda fonların ilgili gündeki değerlerine erişebileceği kaydedildi.

Yeni dipnotta, tasfiye öncesinde satış emri verilmiş ancak takası henüz tamamlanmamış fonlar için de açıklık getirildi. Buna göre, TEFAS'a emri iletilmiş olanlarda satış günündeki fiyat esas alınacak.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fon Fiyat bilgisi TEFAS platformundan iletilmektedir. Tasfiye halindeki fonlarda Fiyat günlük değişebilmektedir. Banka tarafından tasfiye süreci sonucunda oluşan bakiyeden katılma payı adedi dikkate alınarak ödeme yapılır. Fonun fiyatının "0" görünmesi belirleyici değildir. Geçmiş tarihli raporlarda fonların o günkü değerlerine erişilebilir. Satış emri tasfiye öncesi gerçekleşmiş ancak takası tamamlanmamış tasfiye sürecindeki bir fonun satış günündeki fiyatı esas alınır." MKK'nın e-YATIRIMCI ekranında yer alan dipnotun daha önce bulunmadığı ifade edildi.