MKP OSB’de enerji yatırımı ve arıtma tesisi gündemde

ESRA ÖZARFAT

Mustafakemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (MKP OSB) 17. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Yeniden başkanlığa seçilen İbrahim Etkeser, MKP OSB’nin son durumunu ve 2026 planlarını anlattı.

1990 yılında 60 hektar alanda kurulan ve ilk firması 7 yıl sonra üretime başlayan MKP OSB, bugün 307 hektarlık alanda 48 firmaya ev sahipliği yapıyor ve 3 bin 100 kişiye istihdam sağlıyor. Bölgenin 141 hektarlık genişleme alanında ise kamulaştırma ve planlama çalışmaları devam ediyor. Son 10 yılda yapılan altyapı yatırımlarının yatırımcı ilgisini artırdığını vurgulayan Etkeser, bu süreçte faaliyet gösteren firma sayısının yüzde 48 oranında arttığını belirtti. Büyüklükleri 4 bin 176 metrekare ile 455 bin metrekare arasında değişen 64 sanayi parselinin 60’ının tahsis edildiğini aktaran Etkeser, 12 parselde ise inşaat faaliyetlerinin sürdüğünü kaydetti.

Yeni dönemde çevreye duyarlı, “yeşil OSB” vizyonuyla hareket edeceklerini dile getiren Etkeser, kısa vadeli yatırım planlarını da paylaştı. Buna göre enerji nakil hatlarının yer altına alınması, yeni atıksu arıtma tesisi ve itfaiye grubu kurulması öncelikli projeler arasında yer alıyor. 4,5 milyon dolarlık yeraltı elektrik dağıtım şebekesi yatırımı kapsamında 64 parselin 39’unda çalışmalar tamamlandı. Kalan 25 parseldeki uygulamaların da etaplar halinde bitirilmesi hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla bölgede çağdaş ve kesintisiz bir enerji altyapısına geçilmiş olacak. Atıksu arıtma tesisinde ise kapasite artışı planlanıyor. 15 milyon dolarlık krediyle hayata geçirilmesi öngörülen ve 4 bin + 4 bin metreküp/gün kapasiteli yeni tesis yatırımına bu yıl başlanması hedefleniyor. OSB girişinde, Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin tahsis ettiği alanda Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle itfaiye grubu yatırımı da başlatılacak.

Üçok: Altyapı yüzde 100 tamam

Genel kurulda sunum yapan MKP OSB Bölge Müdürü Alaattin Üçok ise bölgedeki altyapı yatırımlarının tamamlandığını vurguladı. Yol altyapısı olmak üzere tüm parsellerde kanalizasyon, yağmur suyu, doğalgaz, isale hattı ile haberleşme ve iletişim altyapısının %100 oranında bitirildiğini belirten Üçok, firmalara uygun maliyetle nitelikli hizmet sunmayı sürdürdüklerini kaydetti.

Yeni yönetim belirlendi

MKP OSB’nin 2026-2030 yönetim kadrosunda İbrahim Etkeser’in yanı sıra Hüseyin Ertuğrul, Levent Kalın, Mustafa Eruslu, Kasım Öztürk, İlker Özaslan ve Onur Ertuğrul yer aldı. MKP OSB’yi Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK)’nda temsil edecek asıl üyeler Hüseyin Ertuğrul, Mustafa Eruslu, Levent Kalın olurken, yedek üyeler de Kasım Öztürk, İlker Özaslan ve Onur Ertuğrul’an oluştu.