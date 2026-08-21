MKT Makina, entegre havacılığa 25 milyon dolarlık yatırım yapacak

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Sakarya merkezli MKT Makina, sivil havacılık ve savunma sanayine yönelik yüksek hassasiyetli üretim kabiliyetini yeni yatırımlarla bir üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor. Sakarya’nın genç kuşak sanayicilerinden Yunus Emre Madak liderliğinde büyümesini sürdüren şirket, yalnızca üretim kapasitesini artırmayı değil; alüminyum dövme, ısıl işlem ve kompozit üretim proseslerini aynı çatı altında toplayarak Türkiye’nin dünyaya açılan entegre havacılık üreticileri arasında yer almayı hedefliyor.

2007 yılında kurulan MKT Makina; hassas talaşlı imalat, fikstür, aparat, kalıp ve kalite kontrol mastarı üretimiyle başladığı yolculuğunu bugün sivil havacılık ve savunma sanayinin yüksek kalite beklentilerine cevap veren, uluslararası standartlarda üretim yapan bir yapıya dönüştürdü. 2012 yılından bu yana Türk Kabin İçi Sistemleri (TCI) başta olmak üzere uluslararası havacılık projelerinde yer alan şirket, bugün uçak kabin sistemlerinde kullanılan yüksek hassasiyetli yapısal parçaların üretiminde uzmanlaşmış durumda.

MKT Makina Genel Müdürü ve ortağı Yunus Emre Madak, şirketin büyüme stratejisinin yalnızca kapasite artışına dayanmadığını belirterek, kısa vadeli büyüme yerine gelecek nesillere değer katacak yatırımları tercih ettiklerini söyledi. Yaptıkları yatırımları mevcut siparişleri karşılamak ve daha fazla üretmek için değil, önümüzdeki 20 yılın havacılık projelerinde yer alabilmek, mühendislik, üretim ve süreç yönetimini aynı çatı altında buluşturan, müşterilerine yüksek katma değer sunan bir yapı oluşturmak hedefiyle planlandıklarını ifade etti.

Havacılıkta edinilen kalite vizyonu savunma sanayine taşınıyor

Madak, yıllardır sivil havacılıkta kazandıkları mühendislik ve üretim tecrübesini savunma sanayine başarıyla aktardıklarını belirterek, şunları söyledi: “Bugün ulaştığımız üretim kabiliyeti sayesinde uluslararası havacılık tedarik zincirinde güvenilir üreticiler arasında yer alıyoruz. MKT Makina’yı yalnızca üretim yapan bir şirket olarak değil; müşterilerinin ürün geliştirme süreçlerinden seri üretime kadar yanında yer alan stratejik bir çözüm ortağı olarak konumlandırıyoruz. Havacılık üretimi yalnızca talaşlı imalat yapmak değildir. Süreç yönetimi, tam izlenebilirlik, kalite kültürü ve mühendislik disiplini birlikte yürütülmelidir. Biz tüm yatırımlarımızı bu anlayış üzerine inşa ediyoruz.”

Havacılık sektöründe sürdürülebilir başarının temelinde kalite sistemlerinin bulunduğunu belirten Madak, MKT Makina’nın AS9100 kalite yönetim sistemi kapsamında gerçekleştirilen son genel denetimini başarıyla tamamladığını söyledi. Şirketin aynı zamanda Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen EYDEP Programı kapsamında B Seviye sertifikasına sahip olduğunu belirten Madak, hedeflerinin önümüzdeki yıl EYDEP A seviyesine ulaşarak daha yüksek teknoloji gerektiren savunma sanayi projelerinde stratejik ortak olarak yer almak olduğunu ifade etti.

25 milyon dolarlık vizyonun ilk adımı

Yeni yatırımlarla üretim altyapısına tamamen yeni kabiliyetler kazandıracaklarını belirten Madak, şu bilgileri verdi: “Yeni tesisimizle birlikte alüminyum dövme, ısıl işlem ve devamında kompozit üretimi gibi kritik prosesleri kendi bünyemize kazandıracağız. Böylece dışa bağımlılığı azaltırken kalite kontrolümüzü güçlendirecek, teslim sürelerini kısaltacak ve müşterilerimize çok daha entegre çözümler sunacağız. Şirketin en önemli yatırımlarından birini oluşturan alüminyum dövme tesisi için 5 milyon dolarlık yatırımı tamamladık. Aynı süreçte ısıl işlem altyapısını da devreye alacağız. Bugün yaklaşık 600 ton alüminyum kullanılarak elde edilen üretimi, dövme teknolojisi sayesinde yaklaşık 350 ton seviyesine indirebileceğiz. Bu dönüşüm yalnızca maliyet avantajı sağlamayacak; aynı zamanda hammadde verimliliğini artıracak, ithal alüminyum ihtiyacını azaltacak ve daha sürdürülebilir bir üretim modeli oluşturacak. Bu yatırım uzun vadeli büyüme stratejimizin ilk adımı. Önümüzdeki beş yıl içerisinde toplam 25 milyon dolarlık yatırım hedefliyoruz. Amacımız yalnızca makine parkurumuzu büyütmek değil; teknoloji geliştiren, mühendislik kabiliyeti yüksek, ihracat odaklı ve yüksek katma değer üreten bir üretim ekosistemi oluşturmak.”

Dünya havacılık sanayisinin güven duyduğu bir Türk markası

Yıllık cirolarının önemli bir bölümünü Ar-Ge çalışmalarına ayırmayı hedeflediklerini belirten Madak, katma değerli üretimin temelinde teknoloji yatırımlarının bulunduğunu söyledi.

Madak, ülkeye teknoloji kazandırmanın aynı zamanda milli bir sorumluluk olduğuna inandıklarını da ifade ederek şunları söyledi: “Kompozit üretimi de önümüzdeki dönemde büyüme stratejimizin en önemli başlıklarından biri olacak. Havacılıkta her kilogram büyük önem taşıyor. Daha hafif, daha dayanıklı ve daha verimli malzemeler geleceğin üretim anlayışını belirleyecek. Uzun vadeli hedefimiz yalnızca üretim kapasitesini artırmak değil. Yüksek mühendislik gerektiren kritik havacılık sistemlerine yönelik kabiliyetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Türkiye’nin yalnızca üretim yapan değil; mühendislik geliştiren, teknoloji üreten ve kritik komponentler geliştiren ülkeler arasında yer alması gerektiğine inanıyoruz. Türkiye’nin havacılıkta küresel ölçekte rekabet edebilmesi için yalnızca üretim kapasitesini değil; mühendislik, malzeme teknolojileri ve ileri üretim kabiliyetlerini de geliştirmesi gerekiyor. Biz MKT Makina olarak yatırımlarımızı bu anlayışla planlıyor, gelecek nesil havacılık projelerinde Türkiye’nin daha güçlü bir oyuncu olması için çalışıyoruz. Hedefimiz yalnızca daha büyük bir şirket olmak değil; Türkiye’den doğan, dünya havacılık sanayisinin güven duyduğu ve tercih ettiği stratejik bir üretim markası olmaktır.”