MNG Hava Yolları, Uzak Doğu'ya açılıyor

FİKRİ CİNOKUR/ANTALYA

MNG Hava Yolları tarafından yapılan açıklamaya göre, MNG Havayolları ile Hong Kong Uluslararası Havalimanı (HKIA), 9 Eylül 2026 tarihinde Hong Kong’da düzenlenen Belt and Road Summit kapsamında, hava kargo bağlantılarını geliştirmek ve havacılık alanındaki iş birliklerini güçlendirmek amacıyla Mutabakat Anlaşması (MoU) imzalandı.

İmza törenine, MNG Havayolları CEO’su Ali Sedat Özkazanç ve Hong Kong Havalimanı otoritesi CEO’su Vivian Cheung ile Belt and Road Sorumlusu Nicolas Ho Lik-chi de katıldı. Açıklamaya göre, iş birliği kapsamında MNG Havayolları ve HKIA hava bağlantılarının geliştirilmesi, operasyonel verimlilik ve hizmet kalitesinin artırılması, yönetim deneyimi ve bilgi paylaşımı ile sürdürülebilirlik alanlarında ortak çalışmalar yürütülecek. Taraflar ayrıca Hong Kong Uluslararası Havacılık Akademisi’nin eğitim programları aracılığıyla yetenek gelişimini de desteklenecek.

MNG Havayolları CEO’su Ali Sedat Özkazanç, Hong Kong’un, küresel hava kargo taşımacılığının en önemli merkezlerinden biri olduğunu belirterek, ‘’Hong Kong Uluslararası Havalimanı ile attığımız bu adımın, Türkiye ile Asya arasındaki hava kargo bağlantılarının gelişimine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. MNG Havayolları olarak operasyonel gücümüz, esnek hizmet anlayışımız ve genişleyen uçuş ağımızla müşterilerimize sunduğumuz çözümleri geliştirirken, küresel pazarlardaki varlığımızı da güçlendirmeye devam ediyoruz’’ dedi.

HKIA CEO’su Vivian Cheung de, Mart 2026 itibarıyla HKIA’nın, 41 Belt and Road bölgesindeki 78 havalimanına bağlantı sağladığına dikkat çekti. Cheung, ‘’Belt and Road ülkeleriyle havacılık alanındaki ilişkilerimizi daha ileriye taşımaktan ve HKIA’nın uluslararası bir havacılık merkezi olarak konumunu pekiştirmekten memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.

İstanbul Havalimanı merkezli operasyonlarını sürdüren Türkiye’nin ilk özel kargo havayolu MNG Havayolları, Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika’da 60’tan fazla destinasyona kargo uçuşları gerçekleştiriyor.