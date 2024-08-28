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Mobilya devi IKEA, ikinci el pazarına giriyor

İsveçli mobilya devi IKEA, ikinci el pazarına adım atacak.

Haber Merkezi
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Mobilya devi IKEA, ikinci el pazarına giriyor
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İsveçli mobilya devi IKEA, tüketicilerin ikinci el IKEA mobilyalarını alıp satabilecekleri platformla ikinci el pazarına girerek eBay ve Craigslist gibi sitelere rakip olacak.

IKEA mağazalarının ana işletmecisi Ingka'nın CEO'su Jesper Brodin, IKEA Preowned adını verdikleri sitenin yıl sonuna kadar Madrid ile Oslo'da test edilmeye başlandığını ve platformunun küresel çapta yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.

"Bu bir süredir hayalini kurduğumuz bir şeydi"

Brodin Financial Times'a verdiği röportajda "Bu bir süredir hayalini kurduğumuz bir şeydi. IKEA'da daha gelişmiş şeyler yapabileceğimiz bir noktadayız. Şirketin dijitalde evrim geçirmesine inanılmaz bir güven var" dedi.

Kaynaklardan elde edilen bilgilere göre uygulamada müşteriler ürünlerini, kendi resimlerini ve satış fiyatını girecek, IKEA'nın yapay zeka destekli veritabanı buna uygun olarak kendi ölçümlerini dahil edecek. Alıcı mobilyayı doğrudan satıcıdan teslim alırken, satıcı para veya IKEA'dan yüzde 15 indirimli bir çek alma seçeneğine sahip olacak.

IKEA daha önce yeni ürünlerini Çin'deki Alibaba, Tmall gibi üçüncü taraf platformlarda satmayı denemişti. Ancak IKEA Preowned platformu firmanın ikinci el pazarlarına doğrudan ilk adımı olacak.

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