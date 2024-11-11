'Düşük fiyat rekabeti' vurdu! Mobilya ihracatı değer bazında artıyor, karlılıkta alarm veriyor

Türkiye mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün ekim ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artarak 690,9 milyon dolara ulaştı. AKAMİB, ekim ayında yüzde 2,8 düşüşle 79,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

"Fiyat rekabeti firmaların karlılığını olumsuz etkiledi"

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Başkanı Onur Kılıçer, düşük fiyat rekabetinin firmaların karlılığını olumsuz etkilediğini ve sektörde sürdürülebilir büyüme için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Çoğu firmanın zararına satış yapmak zorunda kaldığını belirten Kılıçer, mevcut koşullarda rekabet gücünün korunabilmesi için destek çağrısında bulundu.

Yıllık bazda artış, aylık bazda düşüş yaşandı

Türkiye mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün ekim ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,2 artışla 690 milyon 992 bin dolar oldu. Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) ise ekim ayında yüzde 2,8’lik azalışla 79 milyon 431 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Bu yılın 10 aylık döneminde Türkiye geneli sektör ihracatı yüzde 1,5 azalışla 6 milyar 517 milyon 460 bin dolar olurken, AKAMİB de bu dönemde yüzde 1,2 artış ile 731 milyon 479 bin dolar ihracat geliri elde etti.

Komşu ülkelere ihracat artıyor

Sektörün Türkiye geneli ekim ayı ihracatında en başarılı ilk beş pazarı Irak, Birleşik Krallık, ABD, Almanya ve İran oldu. İlk 10 pazar içerisinde Irak, Birleşik Krallık, ABD, Gürcistan ve Romanya’ya çift haneli ihracat artışları dikkat çekti.

İhracatta Irak ilk sırada

AKAMİB’in ekim ayı ihracatında da Irak ilk sırada yer aldı. Irak’ı sırasıyla; Almanya, Suriye, Romanya ve Fransa takip etti. İlk 10 pazar içerisinde ABD, KKTC ve Gürcistan’a çift haneli ihracat artışı sağlandı.

“Rakamlar pozitif ama karlılığın düşmesi alarm verici bir noktaya geldi”

Sektörün ekim ayına ilişkin ihracatını değerlendiren AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, Türkiye geneli sektör ihracatının artış kaydettiğini ancak AKAMİB’in yüzde 2,8’lik bir düşüş yaşadığını belirtti. Rakamlar değer bazında pozitif görünse de, karlılığın düşmesinin sektörde alarm verici bir noktaya geldiğini belirten Kılıçer, şu açıklamaları yaptı:

“Firmalarımız, düşük fiyat verme zorunluluğu altında rekabet gücünü büyük ölçüde yitirdi ve çoğu zaman zararına satış yapar hale geldi. Bu koşullar altında sürdürülebilir büyüme imkansız hale geliyor. İhracatçılarımız, böylesine zorlayıcı bir rekabet ortamında dahi büyük bir azimle mücadele ediyor, ancak mevcut koşullarda bu çabanın sürdürülebilir olması için ekonomi yönetiminden acil destekleyici adımlar bekliyoruz. Bu destekler sağlandığı takdirde, hem rekabetçiliğimizi yeniden kazanacak hem de ihracatımızı sürdürülebilir bir şekilde artırabileceğiz."