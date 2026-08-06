Mobilya ihracatı temmuzda yüzde 6 arttı

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Türkiye mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörünün ihracatı temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 731 milyon 97 bin dolara ulaştı.

Avrupa pazarında Fransa'ya ihracat yüzde 40, Birleşik Krallık'a yüzde 10,1 ve Bulgaristan'a yüzde 27,1 yükseldi.

Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin (AKAMİB) ihracatı ise temmuzda yüzde 11,6 düşüşle 74 milyon 331 bin dolar oldu.

Ocak-temmuz döneminde Türkiye genelinde sektör ihracatı yüzde 0,7 azalarak 4 milyar 474 milyon dolara, AKAMİB'in ihracatı da yüzde 14,8 düşüşle 466 milyon 866 bin dolara geriledi.

Avrupa pazarında güçlü artış

Türkiye genelinde temmuz ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler Irak, Birleşik Krallık, ABD, Libya ve Fas olarak sıralandı. İlk 10 pazar içinde en yüksek artış Fransa'da yüzde 40, Libya'da yüzde 36,3 ve Bulgaristan'da yüzde 27,1 olarak kaydedildi.

AKAMİB'in temmuz ihracatında Irak ilk sıradaki yerini korurken Fransa, Suriye, Romanya ve ABD öne çıktı. Birlik ihracatında Fransa'ya satışlar yüzde 198,7, ABD'ye yüzde 29,1 ve Ürdün'e yüzde 18,5 arttı.

Ocak-temmuz döneminde Irak, 528,1 milyon dolarla Türkiye'nin en büyük pazarı oldu. Irak'ı Birleşik Krallık, ABD, Fas ve Libya izledi. İlk 10 pazar içinde Fransa'ya ihracat yüzde 17,3, Bulgaristan'a yüzde 15,6 artarken KKTC'ye ihracat yaklaşık yüzde 20 yükselerek 76,7 milyon dolara ulaştı.

AKAMİB'in yedi aylık ihracatında da Irak liderliğini sürdürürken Suriye, Fransa, Almanya ve Romanya ilk sıralarda yer aldı. İran'a ihracat yüzde 165,7, Fransa'ya yüzde 46,1 ve KKTC'ye yüzde 9,8 arttı.

Sektör rekabet gücüne dikkat çekti

AKAMİB Başkanı Adem Derinel, Avrupa'daki talep hareketliliğinin sektör açısından olumlu olduğunu belirterek üretim maliyetleri, finansmana erişim koşulları ve kur dengesinin ihracatçıların rekabet gücünü doğrudan etkilediğini söyledi.

Derinel, döviz dönüşüm uygulamasına yönelik yeni destek çalışmaları ve ihracatçılar için hazırlanan ilave düzenlemelerin finansman ile nakit akışına katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Derinel, sürdürülebilir büyüme için finansman maliyetlerinin azaltılması, üretim üzerindeki yüklerin hafifletilmesi ve rekabetçiliği güçlendirecek desteklerin etkin şekilde uygulanması gerektiğini vurguladı.