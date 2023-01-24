Mobilya ihracatında ilk 5’in yolu AB ve ABD pazarından geçiyor

LEYLA İLHAN

Türkiye’nin en büyük, dünyanın 3’üncü büyük mobilya fuarı olarak nitelenen İstanbul Mobilya Fuarı (IIFF) ikinci kez kapılarını açtı. Mobilyacıların kurduğu Mos Fuarcılık tarafından düzenlenen fuar, hem İstanbul Fuar Merkezi hem de TÜYAP’ta aynı anda yapılıyor.

1000 firmanın 3 bin markasıyla katıldığı ve 28 salonda yapılan fuarı, 30 bini yabancı olmak üzere 150 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

29 Ocak tarihine kadar açık kalacak organizasyonun, sektörün bu yılki 6 milyar dolarlık ihracat hedefine 3 milyar dolarlık katkı sunacağı ifade ediliyor. Önceki gece yapılan fuarın açılış töreninde konuşan TOBB ve İTO Başkanları mobilya sektörünün dünyada ilk 5’e girmesi için 100 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip olan Avrupa ve ABD pazarından daha fazla pay almasını önerdi.

Trendler İstanbul’dan belirlenecek

Açılış töreninde konuşan Mobil Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, Cumhuriyet tarihinin en büyük fuarını açtıklarını belirterek, firmaların 28 salonda son koleksiyonlarını sergileyip 2023 trendini belirleyeceklerini söyledi. Dünya trendlerinin artık İstanbul’da belirleneceğini kaydeden Güleç, “Mobilya sektörü 2022’yi 5 milyar dolara yakın bir ihracat rakamıyla kapattı.

Böylece dünya pazarından yüzde 2 pay aldı. 12 milyar dolarlık üretim yapan sektörümüz 200 ülkeye ihracat yapıyor. Bu yıl ihracat hedefimiz 6 milyar dolar, yan sanayi ile birlikte bu hedefi 10 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

İhracat 2 kat çarpanla büyümeli

Gecede konuşan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de fuarla iftihar ettiklerini belirterek, “Farklı kategorileri ve ulaştığı büyüklükle örnek bir fuar alanı oldu” dedi. MOSFED Başkanı Güleç’in 6 milyar dolarlık ihracat hedefini değerlendiren Avdagiç şu görüşleri paylaştı:

“Ahmet Bey, bu rakamlar güzel ama şunu da ifade etmek lazım. Bizim en etkili pazarımız Almanya’da payımız yüzde 1,5 yani 450 milyon dolar. Hollanda ve İtalya’da da aşağı yukarı böyle. Fakat Avrupa’da 100 milyar dolarlık bir pazar var. Bize çok yakın bir pazarda böyle bir potansiyel var.”

Sektörün ortak satış ve lojistik merkezleri ile bu payı büyütmesi gerektiğini vurgulayan Avdagiç, mobilyanın artık geometrik büyümesi gerektiğini söyledi. Avdagiç, bu fuarın da çok yüksek miktarlı ihracata kapı açacağını belirtti.

ABD pazarı olmadan ilk 5’e girilmez

Fuarın 6 gün boyunca mobilya sektörünün en önemli oyuncularını bir araya getireceğini belirten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, “Bu sektörde müthiş dağınıklık vardı. Şimdi MOSFED çatısı altında bir araya geldiler. Türkiye’nin her bölgesine yayılmış 40 bine yakın mobilya üreticisi var. 2022’de de yaklaşık 5 milyar dolar ihracat rakamına ulaştı.

Mobilya sektörü dünyanın en büyük 5 ihracatçısı arasına girebilir. Şekib bey Avrupa’yı söyledi ben de ABD pazarını ekleyeyim. ABD 100 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan ve parası olan bir pazar. Dünyada ilk 5 arasına girmek istiyorsak ABD pazarına açılmadan olmaz” diye konuştu.

Daha çok çalışmak şart

Açılış gecesinde konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay da mobilya sektörünün dünya ihracat pazarlarından daha fazla pay alması gerektiğine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Mobilya net ihracatçı olduğumuz bir sektör. 40 bin kişiyi tek çatı altında toplanmış. Ancak AB’ye yeteri kadar ihracat yapmıyoruz. Mobilyada Almanya’nın 19 milyar, ABD’nin 68-69 milyar dolarlık ithalatı sözkonusu. ABD dünya mobilya ithalatının yüzde 30’nu yapıyor. Artık bizim daha çok çalışmamız lazım.”