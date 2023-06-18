Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde rekor ihracat

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye, mayısta yüzde 14,4'lük artışla 21,7 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştı.

Deprem felaketi sonrası düşen ihracat rakamlarının tekrar yükselişe geçmesi için yoğun çaba gösteren mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü de emeklerinin karşılığını aldı. Bu yıla güçlü bir başlangıç yapan sektörün ihracatı mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,1 artarak 731 milyon dolara ulaştı.

Mayısta mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün en çok ihracat gerçekleştirdiği ülke 107 milyon dolarla Irak olurken, onu 36 milyon dolarla Birleşik Krallık, 35 milyon dolarla İsrail takip etti. İran, Almanya, ABD, Libya, Fransa, Fas ve Rusya da mayısta en çok ihracat yapılan ilk 10 ülke arasında yer aldı.

Yılın ikinci yarısı için vites yükselttik

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, sektörün yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetleriyle tekrar yükselişe geçtiğini belirterek, "Tekrar hareketli günlerine dönen sektör, yılın ikinci yarısı için ihracat faaliyetlerinde vites yükseltti." ifadesini kullandı.

Sektörün tüm zorlukların üstesinden birlikte geldiğini kaydeden Özkan, şu açıklamalarda bulundu:

"Bunun için yakaladığımız hiçbir başarıya tesadüf gözüyle bakmıyoruz, hepimizin yoğun bir gayreti söz konusu. Yılın ilk yarısında gerek Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında gerekse birlik olarak ziyaretlerimiz çerçevesinde birçok ülkede faaliyetler gerçekleştirdik. Bir yandan tutundurma faaliyetleri ile sektör temsilcilerimizin mevcut pazarlarında yerlerini sağlamlaştırmalarını sağlarken diğer yandan da yeni pazarlara girmelerine yardımcı olduk. Bu ay İngiltere ve Almanya'da faaliyetlerimize devam ediyoruz. Çalışmalar yıl boyu sürecek. Her ülke ziyaretinin ardından firmalarımız yaptıkları anlaşmalarla gelecek aylarda ihracat rakamlarımızın artışına önemli bir katkı sunacak."

Özkan, özverili çalışmaların sonucunda yıl sonunda 10 milyar dolarlık hedefi geçeceklerine inandıklarını vurguladı.