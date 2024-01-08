Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinden 7,9 milyar dolarlık ihracat

Türkiye’nin 2023 yılına dair ihracat verileri Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından paylaşıldı. 2023 yılında ihracat, bir önceki yıla oranla yüzde 0,6'lık artışa 255 milyar 809 milyon dolara ulaştı. 2023 yılı aralık ayında ise ihracat yüzde 0,44 artışla 23 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye temmuz, ağustos, ekim, kasım ve aralık aylarında en yüksek ihracat rakamlarına ulaşırken cumhuriyetin 100. yılında toplam ihracat rekoru da kırıldı.

Global ekonomide yaşanan enflasyon dalgası, Avrupa’da yaşanan sipariş duraksamaları ve Kahramanmaraş merkezli depremlere rağmen ihracatta yaşanan zorluklara direnen ve üretmeye devam eden mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü aralık ayında 675 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, 2023 yılının tamamında ise 7 milyar 983 milyon dolarlık ihracata ulaştı.

İhracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, “Geçtiğimiz yıl sadece bizim için değil, tüm sektörler için oldukça zorlayıcıydı. Hem üretimde hem de ihracatta birçok zorlukla karşılaştık. Ancak dinamik yapımız ve artan üretim hacmimizle zorlukların üstesinden gelmeyi başardık. Bu süreçte hem depremler hem komşu ülkelerimizde gerçekleşen gerilimler hem de global ekonomideki dalgalanmalar bizleri olması gerekenden daha fazla zorladı. Ancak sektör olarak uluslararası arenada gerek fuarlar gerekse ülke ziyaretleri ile pazar payımızı korumaya gayret ettik.” dedi.

2024’te hedef pazar payını artırmak

Ürün ve tasarım kalitesini her geçen gün geliştirip üretim ve istihdama yaptığı yatırımlarla büyümesini sürdüren mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü 2023 yılı aralık ayında 675 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, yılının tamamında ise 7 milyar 983 milyon dolarlık ihracata ulaştı. Dünya pazarından aldığı payı artırarak dikkatleri üzerine çeken sektörün gelecek hedefleri üzerine değerlendirmelerde bulunan Özkan, “Yaşadığımız zorluklara rağmen 2023’ü en verimli şekilde tamamlamaya çalıştık, şimdi 2024’e odaklanıyoruz. Yıl boyunca gerçekleşecek uluslararası fuar ve çeşitli organizasyonlara sektör temsilcilerimizle birlikte katılarak ihracatımızı artırmaya gayret edeceğiz. Bununla birlikte 2024 yılında ülke ziyaretlerimiz de devam edecek. Ziyaret ettiğimiz ülkelerde üreticilerimizin yeni iş birliklerine fırsat bulabilmeleri için zemin hazırlayacağız. Yıl boyunca bir yandan mevcut pazarlarımızda payımızı korumaya ve artırmaya gayret ederken diğer yandan da yeni pazarlara dahil olmanın yollarını arayacağız. Sektörümüz iç piyasanın tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek güce sahip, dış piyasada da artan üretim hacmimizle gelen siparişleri rahatlıkla karşılayabilecek bir yapımız mevcut. Bu nedenle 2024’te de yüksek enerji ile çalışarak yakalayabileceğimiz en yüksek ihracat rakamının peşinden koşacağız.” açıklamasında bulundu.

İhracattan en yüksek payı Irak aldı

2023 yılında Türkiye’nin mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatından en yüksek payı 1 milyar 38 milyon dolar ile Irak aldı. Yıl boyunca zirvedeki yerini koruyan Irak’ı 385 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. Almanya'ya 334 milyon, Birleşik Devletler'e 315 milyon ve Libya'ya 298 milyon dolarlık mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracat gerçekleştirilirken listenin devamında İran, Fransa, Fas ve Gürcistan yer aldı. 2023 yılı boyunca mobilya, kâğıt ve orman ürünleri ihracatından aldığı payı yüzde 28,13 ile en çok Fas artırırken, gerçekleşen ihracat rakamı 237 milyon dolar oldu. İhracattan aldığı payı yüzde 3,14’le Fas’ın ardından en çok artıran ülkeler arasında yer alan Gürcistan’a ise 219 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.