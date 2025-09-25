  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Mobilya Sektörünü buluşturan 27. İntermob Fuarı kapılarını açtı
Takip Et

Mobilya Sektörünü buluşturan 27. İntermob Fuarı kapılarını açtı

Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi buluşması olan 27. İntermob Fuarı, sektörün geleceğine yön verecek en yeni teknoloji ve tasarımlarla Tüyap'ta kapılarını açtı. 130'dan fazla ülkeden on binlerce profesyoneli ağırlamaya hazırlanan fuar, Türkiye'nin üretim gücünü küresel pazarlara taşımak için fırsat yaratıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mobilya Sektörünü buluşturan 27. İntermob Fuarı kapılarını açtı
Takip Et

Mobilya yan sanayi, aksesuar, orman ürünleri ve ahşap teknolojileri sektörlerini Avrasya'da bir araya getiren en büyük buluşma olan 27. Uluslararası İntermob Fuarı, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı.

Mobilya Sektörünü buluşturan 27. İntermob Fuarı kapılarını açtı - Resim : 1

Sektör profesyonelleri fuarda buluştu

RX Tüyap tarafından Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği (MAKSDER) iş birliğiyle düzenlenen fuar, 25-28 Eylül tarihlerinde sektör profesyonellerini ağırlayacak.

Mobilya Sektörünü buluşturan 27. İntermob Fuarı kapılarını açtı - Resim : 2

En son trendler ve yenilikçi teknolojiler sergileniyor

Mobilya endüstrisine yön veren en son trendlerin, yenilikçi teknolojilerin ve ilham veren tasarımların sergilendiği fuar, global bir buluşma noktası olma özelliğini taşıyor. 450'den fazla firma ve firma temsilcisinin katılımıyla gerçekleşen organizasyonda; orman ürünlerinden mobilya aksesuarlarına, kimyasal malzemelerden döşemelik kumaşlara kadar geniş bir ürün yelpazesi profesyonellerin beğenisine sunuluyor. Fuar, yalnızca mobilya üreticileri için değil, aynı zamanda mimarlar, iç mimarlar ve tasarımcılar için de önemli bir platform olarak öne çıkıyor.

Mobilya Sektörünü buluşturan 27. İntermob Fuarı kapılarını açtı - Resim : 3

130'dan fazla ülkeden 40 bin ziyaretçi hedefleniyor

Küresel ölçekte yoğun ilgi gören İntermob Fuarı'nın bu yıl 130'u aşkın ülkeden 8.000'i uluslararası olmak üzere toplam 40.000 profesyonel ziyaretçiyi ağırlaması hedefleniyor. Özellikle Güney ve Kuzey Amerika, Avrupa, Rusya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika gibi stratejik pazarlardan gelecek alım heyetleri, Türkiye'nin mobilya yan sanayisindeki üretim gücü için yeni ihracat kapıları aralayacak.

Mobilya Sektörünü buluşturan 27. İntermob Fuarı kapılarını açtı - Resim : 4

“Sektöre 500 milyon dolarlık 'can suyu' olacak”

Fuarın açılışında konuşan RX Tüyap Genel Müdürü Berkan Öner, şunları söyledi:

“Sektörün kalbinin attığı bu buluşmada, fuarın sunduğu deneyimi hem ticari hem de ilham verici bir boyuta taşımayı amaçlıyoruz. Sürdürülebilirlik, fonksiyonellik ve inovasyon gibi üç temel ekseni ön plana çıkardığımız fuarımızın 27. yılında, 9 salonda 460’ı aşkın firmayı ziyaretçileriyle buluşturuyoruz. Yürüttüğümüz yoğun pazarlama çalışmaları neticesinde 120 farklı ülkeden 35.000’in üzerinde profesyonel ziyaretçiyi ağırlamayı bekliyoruz. Fuar öncesi kayıtlarımız, bu ziyaretçilerin yaklaşık 7.000’inin yurt dışından olacağını gösteriyor. Sektörün içinden geçtiği bu zorlu dönemde fuarımızın, ertelenmiş ve yeni yatırımları harekete geçirerek 500 milyon doların üzerinde bir ticaret hacmi yaratacağına ve sektöre bir can suyu olacağına inanıyoruz. İntermob, yalnızca bir fuar değil, aynı zamanda sektörün yeni teknolojiler için bir vitrini olma rolünü her edisyonda pekiştiriyor. Tüm katılımcılarımıza verimli ve hayırlı bir fuar diliyorum.”

Mobilya Sektörünü buluşturan 27. İntermob Fuarı kapılarını açtı - Resim : 5

Türkiye'nin  tasarım vizyonunu küresel arenada

Geleceğin yaşam alanlarına dair yeni bir bakış açısı sunan 27. İntermob Fuarı, Türkiye'nin üretim gücünü ve tasarım vizyonunu küresel arenada bir kez daha sergiliyor.

Marketlerin pazar günü kapanmasına TESK’ten tam destek: Esnaf için tarihi bir adım olurMarketlerin pazar günü kapanmasına TESK’ten tam destek: Esnaf için tarihi bir adım olurEkonomi
Türk ihracatçı İngiltere’de yeni fırsatların kapısını araladıTürk ihracatçı İngiltere’de yeni fırsatların kapısını araladıŞehirler
Türkiye mobilyada rekabeti fiyatla değil tasarımla yapmalıTürkiye mobilyada rekabeti fiyatla değil tasarımla yapmalıMobilya
Ekonomi
TL mevduat faizi son 3 yılın en düşük seviyesinde
TL mevduat faizi son 3 yılın en düşük seviyesinde
ABD’de ikinci el konut satışları düştü
ABD’de ikinci el konut satışları düştü
MASAK’ın yeni rehberine tepki: 150 bin mali müşavir meslekten uzaklaştırılabilir
MASAK’ın uygulaması 150 bin mali müşaviri meslekten uzaklaştırılabilir
Zorlu Enerji kısmi bölünme yoluyla yeni şirket kuruyor
Zorlu Enerji kısmi bölünme yoluyla yeni şirket kuruyor
Marketlerin pazar günü kapanmasına TESK’ten tam destek: Esnaf için tarihi bir adım olur
Marketlerin pazar günü kapanmasına TESK’ten tam destek: Esnaf için tarihi bir adım olur
BDDK: Bireysel kredi kartı ve tüketici kredileri toplamı 5 trilyon 6 milyar TL oldu
BDDK: Bireysel kredi kartı ve tüketici kredileri toplamı 5 trilyon 6 milyar TL oldu