Mobilya Sektörünü buluşturan 27. İntermob Fuarı kapılarını açtı

Mobilya yan sanayi, aksesuar, orman ürünleri ve ahşap teknolojileri sektörlerini Avrasya'da bir araya getiren en büyük buluşma olan 27. Uluslararası İntermob Fuarı, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı.

Sektör profesyonelleri fuarda buluştu

RX Tüyap tarafından Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği (MAKSDER) iş birliğiyle düzenlenen fuar, 25-28 Eylül tarihlerinde sektör profesyonellerini ağırlayacak.

En son trendler ve yenilikçi teknolojiler sergileniyor

Mobilya endüstrisine yön veren en son trendlerin, yenilikçi teknolojilerin ve ilham veren tasarımların sergilendiği fuar, global bir buluşma noktası olma özelliğini taşıyor. 450'den fazla firma ve firma temsilcisinin katılımıyla gerçekleşen organizasyonda; orman ürünlerinden mobilya aksesuarlarına, kimyasal malzemelerden döşemelik kumaşlara kadar geniş bir ürün yelpazesi profesyonellerin beğenisine sunuluyor. Fuar, yalnızca mobilya üreticileri için değil, aynı zamanda mimarlar, iç mimarlar ve tasarımcılar için de önemli bir platform olarak öne çıkıyor.

130'dan fazla ülkeden 40 bin ziyaretçi hedefleniyor

Küresel ölçekte yoğun ilgi gören İntermob Fuarı'nın bu yıl 130'u aşkın ülkeden 8.000'i uluslararası olmak üzere toplam 40.000 profesyonel ziyaretçiyi ağırlaması hedefleniyor. Özellikle Güney ve Kuzey Amerika, Avrupa, Rusya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika gibi stratejik pazarlardan gelecek alım heyetleri, Türkiye'nin mobilya yan sanayisindeki üretim gücü için yeni ihracat kapıları aralayacak.

“Sektöre 500 milyon dolarlık 'can suyu' olacak”

Fuarın açılışında konuşan RX Tüyap Genel Müdürü Berkan Öner, şunları söyledi:

“Sektörün kalbinin attığı bu buluşmada, fuarın sunduğu deneyimi hem ticari hem de ilham verici bir boyuta taşımayı amaçlıyoruz. Sürdürülebilirlik, fonksiyonellik ve inovasyon gibi üç temel ekseni ön plana çıkardığımız fuarımızın 27. yılında, 9 salonda 460’ı aşkın firmayı ziyaretçileriyle buluşturuyoruz. Yürüttüğümüz yoğun pazarlama çalışmaları neticesinde 120 farklı ülkeden 35.000’in üzerinde profesyonel ziyaretçiyi ağırlamayı bekliyoruz. Fuar öncesi kayıtlarımız, bu ziyaretçilerin yaklaşık 7.000’inin yurt dışından olacağını gösteriyor. Sektörün içinden geçtiği bu zorlu dönemde fuarımızın, ertelenmiş ve yeni yatırımları harekete geçirerek 500 milyon doların üzerinde bir ticaret hacmi yaratacağına ve sektöre bir can suyu olacağına inanıyoruz. İntermob, yalnızca bir fuar değil, aynı zamanda sektörün yeni teknolojiler için bir vitrini olma rolünü her edisyonda pekiştiriyor. Tüm katılımcılarımıza verimli ve hayırlı bir fuar diliyorum.”

Türkiye'nin tasarım vizyonunu küresel arenada

Geleceğin yaşam alanlarına dair yeni bir bakış açısı sunan 27. İntermob Fuarı, Türkiye'nin üretim gücünü ve tasarım vizyonunu küresel arenada bir kez daha sergiliyor.