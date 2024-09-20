Mobilyacılar 18 ay taksit seçeneği istiyor

HÜSEYİN GÖKÇE / ANKARA

Orta Anadolu Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Tahsin Ata, kur dezavantajı ve yurt dışındaki resesyon gibi zorlu koşullara rağmen sektörün ilk 8 ayda ihracatı 5 milyar doların üzerine çıkarma başarısı gösterdiğini bildirdi. İç piyasada ise sıkı para politikasıyla birlikte ihtiyaçların ertelendiğini kaydeden Ata, biriken ihtiyaçların talep şokuna dönüşmemesi için taksitlendirme konusunda adımlar atılmasını önerdi.

EKONOMİ’nin sorularını cevaplandıran Tahsin Ata, uygulanan sıkı para politikasıyla; alım gücü düşen kesimlerin talebini kısarak arz tarafında fiyatın iyileşeceği beklentisinin yattığını belirtti. Ata, buna karşılık girdi maliyetlerinde gerileme olmadığı için piyasada fiyat istikrarına yaklaşılsa dahi bunun yükünün üreticinin üzerine biriktiğini vurguladı.

“Durgunluk riskiyle karşı karşıyayız”

Sektördeki firmaların kâr marjlarını sonuna kadar zorladıklarını ifade eden Ata, buna rağmen siparişlerin hâlen mevsim normallerinin gerisine kaldığına dikkat çekti. Bu duruma, ihtiyaçlarını erteleyemeyecek durumda olanların alım iştahının banka kampanyalarıyla desteklenmemesinin etkisinin büyük olduğuna işaret eden Ata, “Üretici firmalar üretim kapasitelerinin altına düşüyor. Firmaların cirolarının olumsuz etkilendiği bir noktada, örnek olarak mağaza kirası gibi sabit maliyetlerin satış fiyatları üzerinde enfl asyonist bir etki oluşturması riski artıyor” dedi.

Tüketicinin biriken ihtiyaçlarının daha sonra bir talep şokuna dönüşmesi riski bulunduğuna işaret eden Tahsin Ata, “Bunu engellemek üzere özellikle taksitlendirme konusunda yeni adımların atılması lazım. Mobilya uzun yıllar kullanmak üzere alınan bir ürün olduğu için, 3 taksit gibi kısıtlı vadelerin yerine bizce 18 ay gibi daha makul taksit seçeneklerinin önünün açılması gerekiyor” diye konuştu.

Türkiye’nin mobilya alanında uzmanlaşmış bir ülke olduğunu belirten Tahsin ata, ihracat isteklerinin her zaman yüksek olduğunu bildirdi. Küresel rekabete hazır markaların uluslararası bilinirlik ve pazar paylarını artırmak için bugüne kadar çok yatırım yaptıklarını ifade eden Ata, birçok ülkede resesyon ihtimalinin gündeme geldiğini hatırlatarak, “Gelen istihdam verileri 2025’in daha da zorlu geçme ihtimali olduğunu gösteriyor. Bunun yanında biz yurtiçinde yüksek üretim maliyetleriyle uyuşmayan bir kur ortalaması ile hareket etmek, dolar bazında maliyetleri daha uygun olan rakiplerle yarışmak durumundayız. Kur enflasyon kadar artmadığı için yurt dışında, parasal sıkılaşma devam ettiği için de yurt içinde rekabet imkanımızın azaldığı noktada, firmaları zorlayan bir durgunluk riski ile karşı karşıyayız” değerlendirmesinde bulundu.

Bu zorlu koşullara rağmen kağıt ve orman ürünleri sektörü olarak yılın ilk 8 ayında 5 milyar doların üzerinde ihracat yaptıklarını kaydeden Tahsin ata, “Tüm sıkıntılara rağmen, pazar kaybını önlemiş olmamızda bugüne kadarki markalaşma yatırımlarımızın ve müşteri memnuniyetinin önemli bir payı olduğuna inanıyoruz” dedi.

ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI ÖDÜLLERİ 25 EYLÜL’DE ANKARA’DA

Tahsin Ata, sektörün uluslararası rekabet gücünü artırmak amacıyla düzenlenen 15. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması’nın Ödül Töreninin, 25 Eylül’de Ankara Cermodern’de gerçekleştirileceğini söyledi.

Ata, akademisyenlerin ve profesyonel tasarımcıların yanı sıra ilköğretim, lise ve üniversite öğrencilerinin de yarıştığı etkinlikte ev, ofis, mutfak-banyo ve akıllı mobilyalar kategorilerindeki tasarımlar vitrine çıkacağını ve etkinliklerin gün boyu süreceğini bildirdi.

Ata, yarışmadaki rekabetin, farkındalık oluşturarak yerel tasarımcı eksikliğinin ve mevcuttaki tasarımların adaptasyon sorunlarının giderilmesine büyük katkı sağladığını vurguladı.