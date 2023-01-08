Mobilyanın ucuzunu göçmenler alıyor, pahalısı için yerli aranıyor

İMAM GÜNEŞ - İSTANBUL

Türkiye mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörü, 2022 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 20,8 oranında artış göstererek 8 milyar 440 milyon 766 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) de 2022 yılında yüzde 5,9’luk büyüme kaydederek ihracatını 947 milyon 451 bin dolara taşıdı. Sektörün 2022 yılı performansını değerlendiren ve 2023 yılı hedeflerini paylaşan AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, Irak’ın hala en fazla ihracat yapılan ülke olduğunu ve kilogram değerinin düşük kaldığını buna karşın ABD’ye ihracatın ise hızla arttığını söyledi.

Türkiye'nin mobilyadaki bilinirliliğin yeni yeni arttığını ifade eden Kılıçer, “ABD, Avustralya, Latin Amerika ülkeleri göçmen nüfus ağırlıklı. Mobilya alımını artıran genelde göçmenler oluyor. Onlar da ucuz mobilyayı tercih ediyor. Birçok ülkede hala göçmenlere çekyat satan üretici konumundayız. Kayseri'den Venezüella'ya mobilya, ABD'ye pizza kutusu ihraç ediyoruz. Bizim, kâr marjının yüksek olduğu ABD'ye ürün satmamız lazım. Göçmenlerden ziyade ülkelerin yerlilerini hedeflemeliyiz. Üreticilerimizin yetenekleri bunun çok ötesinde. Biz de onlara vizyon kazandırmak, farklı ürün üretmelerini teşvik etmek için dünyanın dört bir yanına heyetlerle götürüyoruz” dedi.

Endüstriyel ormanlar için girişimler arttı

Akdeniz’de hammadde üreten firmaların yatırımları sayesinde MDF üretiminde Avrupa’nın en yüksek kapasitesine sahip olduklarına değinen Kılıçer, devam eden yatırımlar bittiğinde hammadde ihtiyacını büyük ölçüde çözmüş olacaklarını vurguladı.

Sunta, MDF üretimi için orman ürünlerinin ithal edilmesine gerek olmadığını belirten Kılıçer, “Sadece orman iyileştirmesinden çıkacak odunlar sektörün 2 yıllık ihtiyacını karşılayacak durumda. Ayrıca endüstriyel ormanların kurulması için de ilgili bakanlıklarla istişare halindeyiz” ifadelerini kullandı.

AKAMİB’i ABD’ye ihracatını yüzde 21,6 artarak 40,3 milyon dolara, Türkiye’nin ise yüzde 14,4 artışla 338,5 milyon dolara yükseldiği bilgisini veren Kılıçer, bu pazarı eyalet bazlı çalışmalarla büyümek istediklerini dile getirdi. Burada Türk mobilyası bilinci oluşmaya başladığını ve resesyon olsa bile ABD pazarında yüzde 10 artış beklediklerinin altını çizen Kılıçer, şöyle devam etti:

“ABD’de sürdürülebilir büyüme için kümelenme çalışması yapıyoruz. Ticaret Bakanlığı, Kayseri Ticaret Odası ve birliğimizin geliştirdiği bir proje var. ABD'deki High Point, 12 ay boyunca açık bir ticaret merkezi. Yılda iki kez de fuar yapılıyor. Buradaki bir katı tamamen firmalarımıza ayırmak istiyoruz. Sektörümüz ABD’den en az 1 milyar dolarlık pay alabilir.”

Sektörün 2022’de Türkiye genelinden yaptığı ihracatta en dikkat çekici artışın yüzde 164,5 ile Rusya pazarında olduğunun altını çizen Kılıçer, “AB firmalarının domine ettiği bu pazarda ambargolar nedeniyle hızlı bir yükseliş yaşadık. Bu fırsatı iyi değerlendirirsek Irak gibi kapı komşumuz olan bu pazar sektör için lokomotif olacaktır” diye konuştu.

36 ay taksit uygulanırsa mobilya fiyatları düşer

Sektör genelinde yaklaşık 6 milyon kişinin istihdam edildiğini söyleyen Onur Kılıçer, işçi ücretlerinin asgari ücretin üzerinde olmasına rağmen fabrikaların önünde ‘işçi alınacak’ ilanlarının arttığını vurguladı.

Seçime kadar olan dönemde mobilyada hareketlilik beklediklerini aktaran Kılıçer, “İç piyasa tekrar hareketlenecek. Daha önce de dile getirdiğimiz kredi kartlarında 36 aya varan taksitlerin uygulanmasını bekliyoruz. Sektörümü bu yıl zam yapmayacak. Eğer 36 ay taksit imkanı sağlanırsa satışlar hızlanır, fiyatlar da düşer” dedi.

Maliyetler rekabette avantaj kaybettirdi

İhracatçıların en önemli sorununun artan maliyetler olduğuna dikkat çeken AKAMİB Başkan Yardımcısı Bülent Aymen, “Tırlarda, kamyonlarda sigorta maliyetleri 3 kat arttı. Asgari ücrete yapılması gereken bir artış yapıldı ve 400 liralık prim desteği de önemli bir gelişme oldu.

Fakat sadece çalışan değil, işveren de enflasyon altında eziliyor. Önümüzdeki süreçte bölgesel asgari ücretin de konuşulması gerekli. Artan enerji maliyetleri nedeniyle dış ticaret açığı arttı, rekabetçiliğimizi kaybettik.

Navlun maliyeti içerisindeki ürünle neredeyse başa baş duruma geldi. İhracatımızı artırmak için dünyanın en büyük mobilya alıcısı ABD’ye odaklandık. Üreticilerimizi bu pazardaki alıcılarla bir araya getirmek için projeler geliştiriyoruz. Dünya mobilya büyüklüğünün 2023'te 770 milyar dolar olacağı bekleniyor. Biz de aldığımız yüzde 1’lik payı artırmak için çalışacağız” şeklinde konuştu.