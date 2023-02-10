Mobius: Türkiye hala yatırıma uygun bir yer

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla yatırım açısından öne çıkabilecek ülkelerden biri olduğunu değerlendiren uluslararası finans yatırımcısı Mobius, yaşanan deprem felaketinin arından hala Türkiye için olumlu görüşünü koruyor.

Türkiye'nin mevcut potansiyeline güvendiğini belirten Mobius, “Türkiye’de yatırım söz konusu olduğunda, buranın hala yatırım için uygun bir yer olduğuna inanıyoruz. Bölgede yatırımlarımız var. Türklerin çok esnek olmaları, bütün bu felaketlere ve sorunlara ayak uydurabilmeleri yatırımlarımızın ana sebeplerinden. Yüksek enflasyona rağmen çok zayıf bir Türk lirasına bile uyum sağlayabiliyorlar. Bu sebepler göz önüne alındığında Türkiye’ye yatırım yapmak bizi hiç korkutmuyor” açıklamasında bulundu.