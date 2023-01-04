Model fabrikaların sayısı 2023 sonunda 14'e çıkacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOBİ'lerin deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak yetkinlik kazanmalarını hedefleyen model fabrikaların sayısının bu yıl 14'e çıkacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, en az kaynakla, en kısa zamanda, en ucuz ve hatasız üretim modelini uygulayan "model fabrikalar" 2023 yılında yaygınlaşacak.

Açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, Kayseri ve Denizli'de gerçekleştirilen model fabrika açılışındaki konuşmalarının ayrıntılarına da yer verildi.

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Kampüsü'ndeki Kayseri Model Fabrika'nın resmi açılışını yapan Varank, Model Fabrika Projesi'nin işletmelere, "öğren-dönüş" programlarıyla yalın üretimi öğreten, hiçbir yatırım yapmadan verimliliklerini artırabilen bir çalışma olduğunu belirtti.

Varank, bu fabrikalarda işletmelerin yalın üretimi öğrendiğini ifade ederek, "Buradan aldıkları danışmanlıklarla kendi üretim süreçlerini yalınlaştırıyor ve ciddi verimlilik artışları elde ediyor. Verimliliğini yüzde 50-70 artıran firmalarımız var. Hiçbir yatırım yapmadan bunu elde edebiliyorlar. İşte aslında bu aynı zamanda dijital dönüşümün de ilk basamağı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

İşletmelere model fabrika projelerini takip etmeleri tavsiyesinde bulunan Varank, burada alınan eğitimlerin 100 bin liraya kadar masrafını KOSGEB kanalıyla ödediklerini anlattı.

Şu ana kadar 9 model fabrika kuruldu

Kayseri programının ardından Denizli Model Fabrikası'nın da açılışını gerçekleştiren Varank, buradaki konuşmasında, Bakanlık olarak ortak kullanım tesisleriyle girişimcilerin yükünü hafifletmeye devam ettiklerini kaydetti.

Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri olarak da adlandırılan model fabrikalar, yalın üretim temelli verimlilik artışını amaçlayan ve buna yönelik uygulamalı eğitim ve danışmanlık hizmeti sunan merkezler olarak nitelendiriliyor. Model Fabrikalarda işletmelerin dijital dönüşüm alanında faaliyet gösterebilmeleri için altyapı ve insan kaynağı geliştirme çalışmaları da yürütülüyor.

Şu ana kadar, Ankara, Bursa, Konya, Kayseri, Gaziantep, Mersin, Adana ve İzmir'de model fabrikalar kuruldu. 2023 yılı sonuna kadar da Denizli'nin yanı sıra Eskişehir, Kocaeli, Malatya, Samsun ve Trabzon illeri de model fabrikalara kavuşacak.

KOBİ'lerin deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak yetkinlik kazanmalarını hedefleyen model fabrikaların sayısı 2023 sonunda 14'e çıkacak.