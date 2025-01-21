MOGAN Enerji Kocatepe RES’te elektrik üretimine başladı

ANKARA(EKONOMİ)- GÜRİŞ Grubu iştiraklerinden MOGAN Enerji Yatıım Holding A.Ş’in 32.5 MW kapasiteli hibrit projesi Kocatepe RES’te elektrik üretimi başladı.

Yaklaşık 17.7 milyon dolar büyüklüğündeki projenin tamamı, şirketin özkaynaklarıyla finanse edildi.

Mogan Enerji’den yapılan açıklamaya göre, proje ile yıllık yaklaşık

53 milyon kWh elektrik üretimiyle 22.500 hanenin bir yıllık elektrik ihtiyacı karşılanacak. Yatırımla birlikte MOGAN Enerji’nin toplam kurulu gücü 1.058 MW’a ulaşırken, yetkililer bunun ciro ve kârlılığa önemli katkı sağlamasını beklediklerini bildirdiler.

Yetkililer, yatırımların çevre dostu enerji çözümleri geliştirme vizyonuyla sürdürüldüğünü belirterek, yenilenebilir enerji sektörüne yönelik projelerin devam edeceğinin altını çizdiler.