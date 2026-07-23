Moody's 6 Türk bankasının kredi notunu açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin önde gelen altı bankasına ilişkin kredi değerlendirmesini yayımladı.

Kuruluş, Türkiye İş Bankası, Türk Ekonomi Bankası (TEB), VakıfBank, Yapı Kredi, DenizBank ve Şekerbank için kredi notlarını teyit ederken, tüm bankaların uzun vadeli mevduat notu görünümlerini "durağan" olarak korudu.

İş Bankası, VakıfBank, Şekerbank Yapı Kredi'nin notu Ba3/NP

Moody's, Türkiye İş Bankası'nın uzun ve kısa vadeli yerel ile yabancı para mevduat notlarını Ba3/NP seviyesinde teyit etti.

Kuruluş, kararın varlık kalitesi ve kârlılıkta beklenen zayıflama ile istikrarlı sermaye ve likidite tamponları arasındaki dengeyi yansıttığını belirtti.

Türkiye'nin ülke notunun yükselmesi ve bankanın finansal yapısının güçlenmesi halinde not artışı olabileceği ifade edildi.

VakıfBank'ın uzun ve kısa vadeli mevduat notları da Ba3/NP olarak teyit edilirken, bankanın Temel Kredi Değerlendirmesi (BCA) b2 seviyesinde korundu.

Moody's, Şekerbank'ın uzun ve kısa vadeli mevduat ile karşı taraf risk notlarını Ba3/NP seviyesinde teyit etti.

Bankanın uzun ve kısa vadeli ulusal ölçek mevduat ve karşı taraf risk notları ise Aa2.tr/TR-1 olarak korundu.

Yapı Kredi'nin uzun ve kısa vadeli yerel ile yabancı para mevduat notları Ba3/NP olarak teyit edildi. Bankanın uzun ve kısa vadeli ulusal ölçek mevduat ve karşı taraf risk notları ise Aaa.tr/TR-1 seviyesinde korundu.

TEB ve DenizBank'ta ülke tavanı vurgusu

Moody's, Türk Ekonomi Bankası'nın (TEB) uzun ve kısa vadeli mevduat notlarını Ba2/NP seviyesinde teyit etti.

Kuruluş, bankanın uzun vadeli yabancı para karşı taraf risk notunun Türkiye'nin Ba2 seviyesindeki yabancı para ülke tavanıyla sınırlandığını belirtti.

DenizBank'ın uzun ve kısa vadeli yabancı para mevduat notları Ba2, yerel para mevduat notları ise Ba1 seviyesinde teyit edildi. Moody's, yabancı para mevduat notlarının da Türkiye'nin yabancı para ülke tavanıyla sınırlı olmaya devam ettiğini kaydetti.