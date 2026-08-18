Moody's, Avustralya'nın notlarını "AAA" olarak teyit etti
Moody's Ratings, Avustralya'nın uzun vadeli ihraççı ve kıdemli teminatsız borç notlarını en yüksek seviye olan "AAA" olarak teyit ederken, not görünümünü "Durağan" olarak korudu.
Moody's, Avustralya'nın kredi notunun çok yüksek ekonomik ve kurumsal güç ile sağlam kamu maliyesi tarafından desteklendiğini belirtti. Kuruluş, ekonominin küresel tarifeler, Çin'deki büyümenin yavaşlaması ve Orta Doğu'daki çatışmanın yol açtığı yüksek petrol fiyatları dahil son yıllardaki çeşitli şoklara karşı dirençli kaldığını vurguladı.
Kurum, esnek ekonomi, etkin kurumlar ve hızlı politika tepkilerinin desteğiyle bu dayanıklılığın devam etmesini bekliyor.
Kuruluş, düşük verimlilik artışı ve konut erişilebilirliğinin kalıcı zorluklar olmaya devam ettiğini ancak güçlü para ve maliye politikalarının ekonomik performansı desteklemeyi sürdüreceğini değerlendirdi.