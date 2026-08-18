Moody's, Avustralya'nın notlarını "AAA" olarak teyit etti

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Moody's, Avustralya'nın kredi notunun çok yüksek ekonomik ve kurumsal güç ile sağlam kamu maliyesi tarafından desteklendiğini belirtti. Kuruluş, ekonominin küresel tarifeler, Çin'deki büyümenin yavaşlaması ve Orta Doğu'daki çatışmanın yol açtığı yüksek petrol fiyatları dahil son yıllardaki çeşitli şoklara karşı dirençli kaldığını vurguladı.

Kurum, esnek ekonomi, etkin kurumlar ve hızlı politika tepkilerinin desteğiyle bu dayanıklılığın devam etmesini bekliyor.

Kuruluş, düşük verimlilik artışı ve konut erişilebilirliğinin kalıcı zorluklar olmaya devam ettiğini ancak güçlü para ve maliye politikalarının ekonomik performansı desteklemeyi sürdüreceğini değerlendirdi.