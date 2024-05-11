Moody's İsrail'in kredi not görünümünü "negatif" olarak tuttu

İsrail'in döviz ve yerel para birimi cinsinden kredi notunun "A2" olarak teyit edildi, kredi notu görünümü ise "negatif" olmaya devam etti.

Moody's'ten yapılan açıklamada, İsrail'in artan jeopolitik risklere maruz kalma durumundan kaynaklandığı belirtilerek risklerin hala aşağı yönlü olduğu kaydedildi.

Açıklamada, İsrail ile Hizbullah veya İran arasında doğrudan bir askeri çatışma yönünde göz ardı edilemeyecek bir risk olduğuna işaret edilerek, jeopolitik gerilimlerin yoğunlaşmasının İsrail'in kredi profilini daha fazla ve potansiyel olarak hızlı bir şekilde zayıflatabileceği aktarıldı.

Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, İsrail ile diğer taraflar arasında artan jeopolitik gerilimlerin sonuçlarının da zamanla ortaya çıkacağı ifade edildi.

Moody's, 9 Şubat'ta İsrail'in kredi notunu "A1"den "A2"ye düşürürken, kredi notu görünümünü "negatif"e çevirmişti.