Moody's, Merkez Bankası için faiz tahminini açıkladı

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, 20 Haziran tarihli raporda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini mevduat faizine yakın bir seviyeye çekmesini beklediklerini belirtti.

Kurum, Türkiye’de ekonomi politikalarında beklenen değişikliğin gerçekleşmesi halinde, bunun kredi notu açısından olumlu olacağını belirtti ve politika faizinin mevduat faizlerine yaklaştırılmasını beklediğini açıkladı.

Kurum yayımladığı raporda, “İzlenmesi halinde, ortodoks, kurallara dayalı ve öngörülebilir politikaya geçiş, tartışmasız bir şekilde kredi notu açısından olumlu olur” değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda politika faizini hızla vadeye bağlı olarak yüzde 25-30 seviyesinde olan TL mevduat faizlerine yaklaştırmasını beklediklerine yer verirken para politikasını etkin şekilde sıkılaştırmak ve aynı zamanda TCMB’nin enflasyonla mücadelede kararlı olduğunu vurgulaması için ilave faiz artışlarına ihtiyaç duyulacağı değerlendirmesinde bulundu.

Kurum son bir yıl içinde uygulamaya konulan makroihtiyati tedbirlere de değinerek başta bankacılık sektörünün kârlılığı üzerinde en büyük etkisi olanlar olmak üzere önlemlerin büyük bölümünün kademeleri olarak kaldırılmasının beklendiğini söyledi.