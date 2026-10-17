Moody's, Mısır'ın kredi notunu yükseltti

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Moody's Ratings, Mısır'ın uzun vadeli ihraççı kredi notunu Caa1'den B3'e yükseltti. Moody's, ülke için pozitif görünümü koruduğunu açıkladı.

Moody's'e göre not artışını getiren temel unsur, süregelen mali konsolidasyon ve yapısal ekonomik reformlar oldu. Bu reformlar kamu borç metriklerini düşüş trendine soktu.

Birincil fazla GSYİH'nin %4,9'una yükseldi

Moody's, güçlü birincil bütçe fazlalarını not artışının ana gerekçesi olarak gösterdi. Birincil fazla 2026 mali yılında GSYİH'nin %4,9'una yükseldi. Gelir artırma çabaları, harcama kısıtlamaları ve enerji fiyat ayarlamaları bu yükselişte etkili oldu.

Toplam kamu borcu Haziran 2026'da GSYİH'nin %81,8'ine geriledi. Üç yıl önce bu oran %95,2 seviyesindeydi.

Rezervler 57 milyar dolara çıktı

Moody's'e göre 2024 başından itibaren uygulanan politika reformları ekonomiyi güçlendirdi. Ekonomi, döviz şoklarını absorbe etme kapasitesini önemli ölçüde artırdı. Esnek döviz kuru rejimine geçiş ve sıkı para politikası kronik döviz kıtlığını ortadan kaldırdı. Resmi rezervler Eylül 2026'da 57 milyar dolara yükseldi.

Politika çerçevesi testten geçti

Güncellenmiş politika çerçeveleri son dönemde dayanıklılığını kanıtladı. Bölgesel jeopolitik gelişmeler ve yüksek küresel petrol fiyatları bu çerçeveyi test etti. Ancak rezervlerde ciddi bir erime yaşanmadı.

Turizm ve havale yoluyla resmi döviz girişleri keskin şekilde toparlandı. Bu durum, düşük Süveyş Kanalı gelirlerini ve artan hidrokarbon ticaret açığını telafi etti.

Olumlu görünüm sürüyor

Korunan olumlu görünüm devam eden mali disiplini yansıtıyor. Moody's'e göre kamu borcu ve borçlanma maliyetleri temel projeksiyonlardan daha hızlı düşebilir.

Ek yükseliş potansiyeli, Devlet Mülkiyeti Politikası kapsamındaki elden çıkarmalara bağlı. Ayrıca yerel enerji üretimi ve kanal trafiğindeki toparlanmalar da belirleyici olacak.