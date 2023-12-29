Moody's not takvimini açıkladı: Türkiye için ilk rapor tarihi belli oldu

Moody's, 2023 yılı takviminde 15 Aralık olarak görülen rapor açıklama tarihinde kredi notuyla ilgili bir değerlendirme yayımlamamıştı.

Moody's Türkiye için ilk rapor tarihini 12 Ocak 2024, ikinci rapor tarihini 19 Temmuz 2024 olarak belirledi.

Moody's 'Kredi Görüşü' raporunda, Türkiye'nin not görünümünün 'durağan' olduğunu hatırlatarak, "Sıkı parasal duruşun sürdürülmesi ve ücret anlaşmalarının TCMB'nin enflasyonu önemli ölçüde düşürme hedefiyle uyumlu olması halinde görünüm pozitife çevrilebilir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Moody's'in Türkiye için kredi notu 'durağan' görünüm ile 'B3' seviyesinde bulunuyor. Moodys’in B3 notu ‘Yüksel Spekülatif Düzey’de kalıyor, yatırım olarak da 'Düşük Düzey’e karşılık geliyor.

Türkiye'nin kredi notu görünümünü Fitch 8 Eylül 2024'te 'negatif'ten 'durağan'a, S&P Global 30 Kasım 2024'te 'durağan'dan 'pozitif'e yükseltti. İki kurum da kredi notunu 'B' olarak teyit etti.