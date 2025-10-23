Moody's: Türkiye'de dezenflasyon ivmesi gözle görülür şekilde yavaşladı

  1. Ekonomim
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's'in kıdemli analisti Perjessy, Türkiye'nin kredi notunda pozitif ivme platoya ulaştığını değerlendirdi. Perjessy ayrıca, Türkiye'de dezenflasyon ivmesinin gözle görülür şekilde yavaşladığını söyledi.

Moody's kıdemli analisti Alexander Perjessy, İstanbul'da düzenlenen bir İslami finans etkinliğinde konuştu. Perjessy, Türkiye'de dezenflasyon ivmesinin gözle görülür şekilde yavaşladığını ve çekirdek enflasyonun ayda yaklaşık yüzde 2 seviyesinde takılı kaldığını söyledi.

Moody's kıdemli analisti Perjessy, iç talebin "çok güçlü" olabileceğini belirtti.

Perjessy, siyasi gerilimlerin makro istikrarda elde edilen bazı kazanımları tersine çevirme tehdidinde bulunduğunu vurguladı. "Siyasi gürültünün" Türkiye'de yatırımcı güvenini zayıflatma konusunda bir geçmişi olduğunu ifade etti.

Perjessy, siyasi gelişmelerin özellikle para politikasının yürütülmesini daha da karmaşık hale getirebileceğini söyledi.

Merkez Bankası'nın "işini yapmasına izin verildiğini" ancak nihayetinde bir kurum olarak daha bağımsız hale gelmediğini belirten Perjessy, Merkez Bankası yasasının değişmediğini vurguladı.

Türk kurumlarının muadillerinden daha zayıf olduğunu ve siyasi müdahaleye karşı savunmasız olduğunu ifade etti.

