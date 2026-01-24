Moody’s Türkiye’nin kredi notu değerlendirmesini açıkladı
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye için beklenen kredi notu ve görünümüne ilişkin değerlendirmeyi 24 Ocak 2026 tarihinde yayımladı.
Moody’s Türkiye’nin Ba3-durağan olan not ve görünümünü değiştirmedi.
Moodys'in kararı piyasaların beklentisi doğrultusunda not ve görünümde değişikliğe gitmeme şeklinde oldu. Moody’s, en son 25 Temmuz 2025 tarihinde tarihinde Türkiye’nin kredi notunu “B1″den “Ba3” yükselterek görünümü “pozitif”ten “durağan”a revize etmişti.