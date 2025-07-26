Moody's Türkiye'nin kredi notunu yükseltti! Bakan Şimşek'ten ilk açıklama: Ekonomimiz tekrar olumlu döngüye girdi

Moody's'ten yapılan açıklamada Türkiye'nin kredi notunun "B1"den "Ba3"e çıkarıldığı bildirildi.

Not artırımının etkili politika yapımının güçlenen performansını yansıttığı belirtilen açıklamada, daha spesifik olarak da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının enflasyon baskılarını kalıcı şekilde hafifleten, ekonomik dengesizlikleri azaltan ve yerli mevduat sahipleri ile yabancı yatırımcıların Türk lirasına olan güvenini kademeli olarak yeniden tesis eden para politikasına bağlılığını gösterdiği ifade edildi.

Bakan Şimşek: Ekonomimiz tekrar olumlu döngüye girdi

Not artışıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklama yaptı. Şimşek, "Ekonomimiz yurt içi ve yurt dışı belirsizliklerin ve zorlukların yaşandığı dönemi aşarak tekrar olumlu bir döngüye girdi. Bu not artışı, süreci başarıyla yönettiğimizi ve ekonomimizin dayanıklılığını teyit ediyor" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Ülke kredi notumuz yükseldi.

Ekonomimiz yurt içi ve yurt dışı belirsizliklerin ve zorlukların yaşandığı dönemi aşarak tekrar olumlu bir döngüye girdi.

Bu not artışı, süreci başarıyla yönettiğimizi ve ekonomimizin dayanıklılığını teyit ediyor.

Enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye, cari açığı sürdürülebilir seviyede tutmaya ve deprem harcamaları hariç bütçe disiplinini güçlendirmeye kararlıyız.



Programımızın kazanımlarını, yeşil ve dijital dönüşüm başta olmak üzere sanayide yapısal dönüşümü sağlayacak reformlarla kalıcı hale getireceğiz.

Sabır ve kararlılıkla programımızı uygulamayı sürdürdükçe, risk primimiz daha da düşecek, finansmana erişimimiz artacak ve yeni not artışları gelecektir."