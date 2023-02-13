Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Ukrayna'nın kredi notunu düşürdü.

Moody's'den yapılan açıklamaya göre, Ülkenin kredi notu "Caa3"ten "Ca"ya çekildi.

Açıklamada, not indiriminin, Ukrayna ekonomisi ve kamu maliyesi üzerinde uzun süreli zorluklar oluşturması muhtemel olan Rusya ile savaşın etkilerinden kaynaklandığı belirtildi.

Moody's, "Bu zorluklar, kamu borcunun sürdürülebilirliğine yönelik riskleri artırarak, özel sektör alacaklıları için önemli kayıplara yol açacak bir borç yeniden yapılandırmasını çok olası hale getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Moody's, kredi notunun görünümünü "negatif"ten "durağan"a revize etti.