Moody’s ve Fitch’ten Türkiye’nin kredi notu değerlendirmesinde beklenti netleşti

Matriks Haber’in 18 analistin katılımıyla gerçekleştirdiği Türkiye kredi notu anketine göre, 23 Ocak Cuma gecesi açıklanması beklenen değerlendirmelerde, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu “BB-” seviyesinde koruması bekleniyor. Ankete katılan analistlerin çoğunluğu, görünümün “durağan”dan “pozitif”e yükseltileceği yönünde görüş bildirirken, Moody’s’in ise Türkiye için kredi notu ve görünümünde değişikliğe gitmeyeceği öngörüldü.

Fitch'in görünümü “pozitif”e yükseltmesi bekleniyor

Matriks Haber Fitch Türkiye değerlendirmesi anketi sonuçlandı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in 23 Ocak Cuma gecesi açıklaması beklenen değerlendirmesinde, Türkiye'nin kredi notunun "BB-" olarak korunması, görünümünün ise "durağan"dan “pozitif”e çıkarılacağı tahmin ediliyor.



Matriks Haber'in 18 analist ile düzenlediği anket sonucuna göre, analistlerin tamamı Fitch'in değerlendirmesinde Türkiye'nin notunu "BB-" olarak koruyacağı öngörüsünde bulundu.



Ankette 18 analistten 12'si görünümün "durağan"dan “pozitif"e yükseltileceği beklentisini dile getirirken, 6 analist ise “durağan” görünümün korunacağı yönünde görüş belirtti

Moody's'den sabit kalması bekleniyor

Matriks Haber Moody's Türkiye değerlendirmesi anketi sonuçlandı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in 23 Ocak Cuma gecesi açıklanması beklenen olası değerlendirmesinde, Türkiye'nin kredi notunu "Ba3”, görünümünü ise "durağan" olarak koruması bekleniyor.

Matriks Haber'in 18 analist ile düzenlediği ankete göre, Moody's tarafından yapılması beklenen değerlendirme için katılım sağlayan 18 analistin tamamı kredi notunun "Ba3" olarak korunacağı beklentisini dile getirdi.

18 analistin 11’i görünümün "durağan" olarak korunacağı öngörüsünde bulundu. 7 analist ise görünümün “durağan”dan "pozitif"e yükseltileceği tahmininde bulundu.