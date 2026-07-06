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Moody's'ten Halkbank kararı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Halkbank’ın Temel Kredi Notu’nu “Caa1”den “B3”e yükseltti.

Haber Merkezi
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Moody's'ten Halkbank kararı
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Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından bankanın kredi notlarının teyit edildiğini ve görünümlerinin güncellendiğini duyurdu.

Açıklamaya göre Moody’s, Halkbank’ın Temel Kredi Notu’nu (Baseline Credit Assessment) “Caa1”den “B3”e yükseltti.

Moody's bankanın notlarını ve "durağan" görünümünü korudu

Bankanın Uzun Vadeli Yerel Para Karşı Taraf Risk Notu ile Uzun Vadeli Yabancı Para Karşı Taraf Risk Notu ise “Ba3” seviyesinde teyit edildi.

Ayrıca Uzun Vadeli Yerel Para Mevduat Notu ve Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat Notu da “Ba3” olarak korunurken, bu notlara ilişkin görünümler “Durağan” olarak teyit edildi. Güncellemenin 3 Temmuz 2026 tarihinde Moody’s tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

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