Moody's'ten Türkiye için 'enflasyon' ve 'büyüme' tahmini
Moody's, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,2 ve gelecek yıl yüzde 3,4 büyümesini beklerken; enflasyon tahminlerini de açıkladı.
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's bugün yayınladığı Global Yapılandırılmış Finans raporunda, G20 üyeleri için büyüm tahminlerine de yer verdi.
Kuruluş, Türkiye ekonomisini bu yıl yüzde 3,2, 2026'da yüzde 3,4 ve 2027'de yüzde 3,5 büyüyeceğini tahmin etti.
Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 35
Enflasyonun 2025 yılında +/- yüzde 2 marj ile yüzde 35, 2026'da yüzde 22 ve 2027'de yüzde 18,5 olacağını öngördü.