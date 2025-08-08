  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Mor altında hasat başladı: Hobi olarak diktikleri lavanta gelir kapıları oldu
Takip Et

Mor altında hasat başladı: Hobi olarak diktikleri lavanta gelir kapıları oldu

Kütahya’da İsmail-Emine Daşgın çiftinin hobi amacıyla kurduğu lavanta bahçesi şimdi gelir kapıları oldu. Çiftin merkeze bağlı Aloğlu köyündeki arazisine diktiği lavanta tarlasında hasat başladı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mor altında hasat başladı: Hobi olarak diktikleri lavanta gelir kapıları oldu
Takip Et

İsmail-Emine Daşgın çifti, 10 yıl önce Kütahya merkeze bağlı Aloğlu köyündeki 1,5 dönümlük araziye hobi amaçlı lavanda dikti. Kütahyalı çift, lavantanın yağını, suyunu, sabunu, buketi, tozu ve tohumu elde ederek, internet üzerinden satışını yapıyor.

Verimin geçen yılları göre bu yıl biraz daha düşük olduğunu belirten Emine Bayram Daşgın, "Eşimle 10 yıl önce atalarımızdan miras kalan tarlaya hobi amaçlı olarak lavanta diktik. Şimdi lavantaya ait ne varsa hepsini yapıyoruz. Lavantanın yağını, suyunu, sabunu, buketi, tozu ve tohumu elde ederek, internet üzerinden satışını yapıyoruz" şeklinde konuştu.Mor altında hasat başladı: Hobi olarak diktikleri lavanta gelir kapıları oldu - Resim : 1

"Ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz"

Kütahya’da lavanta üretimine öncülük yapmanın mutluluğunu da yaşadıklarını kaydeden İsmail Daşgın, "Hobimizi işe dönüştürmenin yanı sıra çorak arazileri ekonomiye kazandırmanın bahtiyarlığını da yaşıyoruz. Ben ve eşimin çabasıyla Kütahya ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlıyoruz" diye konuştu.

Lavanta yağı her derde deva! Stres, uykusuzluk, cilt, saç…Lavanta yağı her derde deva! Stres, uykusuzluk, cilt, saç…Yaşam
Bim’e bugün Tefal Düdüklü Tencere geliyor! (BİM 8 AĞUSTOS CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)Bim’e bugün Tefal Düdüklü Tencere geliyor! (BİM 8 AĞUSTOS CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)Aktüel
ŞOK’a 9 Ağustos Cumartesi günü Su Kaydırağı geliyor! (ŞOK 9-12 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)ŞOK’a 9 Ağustos Cumartesi günü Su Kaydırağı geliyor! (ŞOK 9-12 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)Aktüel

 

Ekonomi
DMM: Mevsimlik tarım işçilerine sağlanan destekler artırıldı
DMM: Mevsimlik tarım işçilerine sağlanan destekler artırıldı
AYM toplu iş sözleşmesinden dışlanan işçi için ‘hak ihlali’ kararı verdi
AYM toplu iş sözleşmesinden dışlanan işçi için ‘hak ihlali’ kararı verdi
Konut fiyatlarında kiracı etkisi: Fiyatları yüzde 30 daha ucuz
Konut fiyatlarında kiracı etkisi: Fiyatları yüzde 30 daha ucuz
Çiftçiye 6 ayda 89,7 milyar TL destek sağlandı! En fazla mazot ve gübre ödemesi yapıldı
Çiftçiye 6 ayda 89,7 milyar TL destek sağlandı! En fazla mazot ve gübre ödemesi yapıldı
Doğrudan satışta 10 milyon TL zorunluluğu getirildi
Doğrudan satışta 10 milyon TL zorunluluğu getirildi
Nüfus artıyor çiftçi buğday üretiminden vazgeçiyor!
Nüfus artıyor çiftçi buğday üretiminden vazgeçiyor!