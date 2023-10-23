Morgan Stanley faizde 5 puan artış bekliyor

Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 26 Ekim'de politika faizini yüzde 30'dan yüzde 35'e yükselteceğini öngörürken; kasım ayında da faizin yüzde 37,50 seviyesine yükseltileceğini tahmin etti.

Morgan Stanley yayınladığı raporda, "TCMB'nin kısa vadeli hedeflerinde önemli bir yukarı yönlü revizyon yapacağına inanıyoruz. Enflasyon tahminlerini 2 Kasım'da açıklayacağı yeni Enflasyon Raporu'nda paylaşacak. Eylül ayında yayınlanan Orta Vadeli Program'da (OVP) 2023 yılsonu tahmini %65 ile daha da yüksekti. Bizim yılsonu için %67,1 olan tahminimiz ve %68,0 olan anket beklentileri göz önüne alındığında, TCMB'nin daha önce %58 olan yılsonu tahminlerini bu seviyelere yaklaştırmasını bekliyoruz" dedi.

Morgan Stanley, TCMB'nin Kasım'dan sonra faiz artırımlarına ara vereceğini, 2024'ün ilk faiz artırımının Nisan ayında 250 baz puan olacağını öngördüklerini de ifade etti.

Morgan Stanley, "Politika profiline bağlı olarak ve makro ihtiyati tedbirler finansal piyasaları koşullarının nispeten sıkı olduğu bir ortamda, enflasyonun 2024 sonunda yıllık %42,5'e gerileyeceğini öngörüyoruz" değerlendirmesini de yaptı.