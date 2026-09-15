Morgan Stanley Fed ve ECB için faiz tahminlerini yükseltti

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Morgan Stanley, kalıcı enflasyon baskıları nedeniyle para politikası görünümünü daha şahin yönde değiştirdi. Kurum, Fed'in bu yıl iki, ECB'nin ise aralık ayında bir faiz artırımına gitmesini bekliyor.

Tahmin değişikliği, Fed ve Japonya Merkez Bankasının bu haftaki kararları öncesinde ve ECB'nin sıkılaşma döngüsünü yeniden başlatmasından günler sonra geldi.

Fed'den bu yıl iki faiz artışı bekliyor

Morgan Stanley, Fed'in 15-16 Eylül toplantısında politika faizini 25 baz puan artıracağını öngördü. Kurum, beklentileri aşan son enflasyon verilerinin ardından aralık ayında da 25 baz puanlık artış bekliyor.

Banka, dezenflasyon sürecinin politika yapıcıların isteyeceği ölçüde hızlı ve ikna edici ilerlemediğini belirterek 2026 için toplam iki faiz artırımı tahmininde bulundu.

Morgan Stanley'e göre Fed, enflasyonun yavaşlamasıyla faiz artışlarına ara vermeden önce para politikasında ek sıkılaşma sinyali verecek.

ECB'de mevduat faizi yüzde 2,75'e çıkabilir

Morgan Stanley, ECB'nin faiz artırım döngüsünün sona erdiği yönündeki önceki tahminini de değiştirdi. Kurum, ECB'nin aralık ayında 25 baz puanlık yeni bir artış yaparak mevduat faizini yüzde 2,75'e çıkarmasını bekliyor.

Tahminde Euro Bölgesi ekonomisinin dirençli büyümesi ve yüksek enerji fiyatları etkili oldu.

Morgan Stanley, ECB'nin 2027'de yalnızca bir kez, aralık ayında faiz indirimine gideceğini öngördü.