Morgan Stanley: Piyasalarda geniş çaplı bozulma işareti yok

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Morgan Stanley, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yedi portföy yönetim şirketine yönelik aldığı tedbirlerin ardından Türk finansal piyasalarına ilişkin değerlendirmesini yayımladı.

Kurum, son gelişmelerin para piyasası fonlarının bir bölümünü etkilediğini belirtirken, daha geniş çaplı bir piyasa tepkisine ilişkin işaret görülmediğini bildirdi.

Morgan Stanley analizinde, çapraz kur bazının istikrarlı seyrettiğine dikkat çekildi. Ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) swap hariç net döviz pozisyonunda bir çıkış gözlenmediği belirtildi.

Kurum, bu göstergelerin fonlama koşulları ve yatırımcı pozisyonlanmasının genel olarak sağlıklı kaldığına işaret ettiğini değerlendirdi.

Carry yatırımcıları pozisyonlarını koruyabilir

Morgan Stanley'e göre otoritelerin devreye aldığı likidite tedbirleri, piyasanın düzenli işleyişini destekleyerek oynaklığın arttığı dönemlerde güvenin korunmasına yardımcı olabilir.

Kurum, carry işlemi yapan yatırımcıların pozisyonlarını korumaya devam etmesinin muhtemel olduğunu belirtti.

Morgan Stanley, son dönemde yaşanan baskının Türkiye'ye yönelik genel bir duyarlılık değişiminden ziyade belirli fonlarla sınırlı göründüğünü ifade etti.

Gözler SPK ve TCMB'nin adımlarında

Morgan Stanley, önümüzdeki dönemde yatırımcıların izlemesi gereken başlıklara da dikkat çekti.

Bunların başında SPK'nın tasfiye yöntemi ve takvimi, fonların değerleme, mutabakat ve devir düzenlemeleri ile TCMB'nin likidite imkanlarının nasıl kullanılacağı geliyor.

Kurum ayrıca endeks sağlayıcılarının revize edilen serbest dolaşım çerçevesine ilişkin değerlendirmelerinin de yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti.