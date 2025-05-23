Morgan Stanley, TCMB'den faiz indirim beklentisini değiştirme sinyali verdi!

TCMB'nin mayıs ayı enflasyon raporunu değerlendiren Morgan Stanley, şartların gerçekleşmesi halinde TCMB'den ilk faiz indirimi beklentilerini temmuzdan hazirana çekebileceklerini söyledi. Haziran toplantısının "canlı" olabileceğine işaret etti.

Morgan Stanley, “TCMB, enflasyon tahmin aralığını değiştirmeyerek bu aralığa ulaşmak için kararlı bir duruş sergilediğinin altını çizdi. Ancak haziran ayında bir faiz indirimine kapıyı kapatmış değil. Bankalararası faizdeki gevşeme ve bugünkü iletişimin haziran PPK toplantısının canlı olabileceğine işaret ettiğini düşünüyoruz. Mayıs ayında enflasyonun olumlu gelmesi ve devlet destekli kredi paketinin sınırlı boyutta kalması koşuluyla, ilk indirim beklentimizi temmuzdan hazirana çekebiliriz” açıklamasını yaparken şunları da ekledi:

“Mayıs ayı enflasyonunun TCMB'nin öngördüğü gibi yüzde 2'nin altında gerçekleşmesi ve enflasyon eğiliminin mart ayındaki döviz kuru artışından nispeten etkilenmemesi halinde, PPK 19 Haziran'daki bir sonraki toplantısında faiz indirimine gitmeyi değerlendirebilir.”

Morgan Stanley, "Mevcut ortamda carry trade'in iyi işleyebileceğini düşünüyoruz ve 3 aylık dolar/TL forward'ta kısa pozisyonda olmayı tercih ediyoruz" ifadelerini de kullandı.