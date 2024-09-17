Morgan Stanley, TCMB'nin faiz indirimini asgari ücret zammına bağladı

Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) analizinde, “patikadaki potansiyel tümseklere” karşı temkinli bir yaklaşımda bulunarak politika faizini sabit bırakacağını ve sözlü yönlendirmesinde de sabit görünüm izleyeceğini öngördü.

Morgan Stanley Ekonomisti Hande Küçük imzalı notta, “Enflasyon verilerinde aşağı yönlü sürprizler olmaması halinde, aralık ayında faiz indirimlerine başlamak riskli olabilir çünkü gelecek yılki asgari ücret artışının boyutuna ilişkin belirsizlik muhtemelen aralık toplantısından sonra çözülecek” denildi.

Faiz indirimi döngüsünün önü açılabilir

BloombergHT’nin haberine göre, Küçük, faiz indirimlerinin 2025 yılına kalmasının geçici de olsa alışılmadık seviyede yüksek reel faizler anlamına geldiğini, ocak ayındaki maaş zamları ve fiyat artışlarının, enflasyon ve kurlara yansımalarının sınırlı olabileceğini belirtti.

Küçük, bu durumun "Reel faizleri kademeli olarak normalleştirmek için kesintisiz bir faiz indirimi döngüsünün önünü açabileceğini” ve “Makro ihtiyati tedbirlerin finansal koşullarda yarattığı ek sıkılığı da ortadan kaldırabileceğini” belirtti.