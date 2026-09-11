Morgan Stanley: TL carry trade cazibesini koruyor

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ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Türk lirasına ilişkin değerlendirmesinde carry trade işlemlerinin yatırımcılar açısından cazibesini koruduğunu belirtti.

Bankanın ekonomistleri, Türk lirasındaki nominal getirilerin kurdaki değer kaybının “oldukça üzerinde” kalmaya devam edeceğini öngördü. Raporda, carry trade getirisinin politika faizinin mutlak seviyesinden çok nominal faizler ile kurdaki değer kaybı arasındaki farktan beslendiğine dikkat çekildi.

Dolar/TL'de kısa pozisyon tavsiyesi korundu

Georgi Deyanov ve Arnav Gupta tarafından hazırlanan raporda Morgan Stanley, 3 aylık dolar/TL kısa pozisyon carry trade tavsiyesini korudu.

Banka, Türk lirasının nominal getirisinin kurdaki değer kaybını aşmaya devam etmesinin söz konusu işlemleri desteklediğini değerlendirdi.

TCMB için 250 baz puanlık indirim alanı

Morgan Stanley ekonomistleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonuna kadar piyasa fiyatlamasıyla uyumlu şekilde toplam 250 baz puanlık faiz indirimi yapabilecek alana sahip olduğunu belirtti.

Raporda, sıkılaşan finansal koşulların özellikle zayıflayan tüketim kanalı üzerinden ekonomik büyümeyi giderek daha fazla sınırladığı ve bu tablonun kademeli bir parasal gevşeme sürecini desteklediği ifade edildi.

Morgan Stanley, Türk lirası cinsi tahvillere yönelik daha olumlu bir pozisyona geçmek için ise dezenflasyon eğiliminin daha köklü hale geldiğine ilişkin daha net kanıtlar görmek istediğini kaydetti.

Banka böylece TL'deki carry trade görünümü ile TL cinsi tahvillere yaklaşımı arasında ayrım yaparken, carry trade tarafındaki olumlu görüşünü korudu.