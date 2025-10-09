Morgan Stanley Türkiye tahminlerinde revizyona gitti: Enflasyon ve politika faizinde yeni rakamlar

Kurum, yüksek enflasyon verilerinin etkisiyle yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 30 seviyesinden yüzde 31,5 seviyesine yükselttiğini açıkladı.

Eylül verileri dezenflasyon sürecinde yavaşlamaya işaret etti

Raporda, eylül ayı enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelerek dezenflasyon eğiliminde bir yavaşlama gösterdiği vurgulandı. Bu gelişmeler doğrultusunda, stratejistlerin yıl sonu enflasyon öngörüsünü yukarı yönlü revize ettiği belirtildi.

Gıda arzında iyileşme beklentisi 2026 yılına odaklanıyor

Enflasyon beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde, gıda arzının 2026 yılında normale dönmesinin, özellikle yılın son çeyreğinde açıklanacak enflasyon verileri üzerinde olumlu etkiler yaratacağına inanıldığı ifade edildi. Bu doğrultuda, 2026 yılı sonu enflasyon tahmini yüzde 26 seviyesinde sabit bırakıldı.

Faiz indirimi beklentisi düşürüldü

Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ekim ayında gerçekleştirmesi beklenen faiz indirimi adımlarına yönelik tahminlerini de güncelledi. Kurum, daha önce 200 baz puan olarak öngördüğü ekim ayı faiz indirimi beklentisini 150 baz puana düşürdü.

Politika faizi tahmini 2025 ve 2026 için yeniden şekillendi

Açıklamada, Merkez Bankası’nın ekim ayında ve ardından gelecek toplantıda 150 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştireceği öngörüsüne yer verildi. Buna bağlı olarak, önceki politika faizi tahminleri revize edildi. Morgan Stanley, 2025 yılı sonunda politika faizinin yüzde 37,5 seviyesinde olmasını, 2026 yılı sonunda ise bu oranın yüzde 26,5 seviyesine gerilemesini bekliyor.