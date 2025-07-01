Morgan Stanley'den 2026 yılı için yeni petrol tahmini

Morgan Stanley, Pazartesi günü yayımladığı bir notta, İsrail-İran geriliminin azalmasıyla jeopolitik risklerin düşmesi ve piyasada yeterli arzın bulunması nedeniyle Brent petrolün fiyatının gelecek yılın başlarında varil başına yaklaşık 60 dolara kadar gerileyebileceğini açıkladı.

Banka ayrıca, 2025-2026 döneminde OPEC dışı ülkelerden günlük yaklaşık 1 milyon varillik sağlam bir arz artışı beklediğini ve bunun, söz konusu dönemdeki talep artışını karşılamaya yeteceğini ifade etti.

Banka “Ancak OPEC, üretim kotası kesintilerini kademeli olarak geri almaya devam ediyor ve 2026 yılında günlük yaklaşık 1,3 milyon varillik bir arz fazlası öngörmeyi sürdürüyoruz” dedi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya dahil müttefikleri (OPEC+) Mayıs ayında Temmuz için günlük 411.000 varillik ek üretim artışı konusunda anlaşmaya vardı. Böylece, nisan ayından bu yana yapılan ya da duyurulan toplam artış miktarı 1,37 milyon varil/güne ulaştı.