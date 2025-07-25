Morgan Stanley'den kritik uyarı: Türk lirası hızla değer kaybediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Temmuz ayındaki toplantısında piyasa beklentilerini aşarak 300 baz puanlık faiz indirimi yapmasının ardından, Morgan Stanley yıl sonu politika faizi tahminini yüzde 36 seviyesinde sabit tuttu.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, karar öncesinde kalan dört toplantı için toplamda 250 baz puanlık kademeli indirim öngören Morgan Stanley ekonomistleri, güncellenen projeksiyonlarında eylülde 300, ekim ve aralık aylarında ise 200’er baz puanlık indirim beklediklerini açıkladı.

Dolar ve enflasyon beklentileri yükseldi, faiz indirimi tahminleri sabit kaldı

Ekonomistler Hande Küçük ve Arnav Gupta'nın da yer aldığı imzalı yıl değerlendirmede, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29'dan yüzde 30'a, dolar/TL beklentisi ise 43'ten 45'e yükseltildi. Bu revizyonlara gerekçe olarak ise Türk Lirası'nın son dönemdeki değer kaybı hızı gösterildi.

Aynı şekilde, Garanti BBVA ekonomistleri de TCMB kararı sonrası yıl sonu politika faizi beklentisini yüzde 36 olarak korudu. Eylül toplantısından sonra faiz indirimlerinin hızının yavaşlamasını bekleyen kurum, ekim ve aralık aylarında 200'er baz puanlık indirim öngörüyor.