  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Morgan Stanley'den kritik uyarı: Türk lirası hızla değer kaybediyor
Takip Et

Morgan Stanley'den kritik uyarı: Türk lirası hızla değer kaybediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Temmuz ayında gerçekleştirdiği 300 baz puanlık sürpriz faiz indiriminin ardından, Morgan Stanley ve Garanti BBVA yıl sonu politika faizi tahminlerinde değişikliğe gitmedi. Ancak Morgan Stanley, Türk lirasındaki hızlı değer kaybına dikkat çekerek dolar/TL beklentisini 43’ten 45’e, yıl sonu enflasyon tahminini ise yüzde 30’a yükseltti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Morgan Stanley'den kritik uyarı: Türk lirası hızla değer kaybediyor
Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Temmuz ayındaki toplantısında piyasa beklentilerini aşarak 300 baz puanlık faiz indirimi yapmasının ardından, Morgan Stanley yıl sonu politika faizi tahminini yüzde 36 seviyesinde sabit tuttu.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, karar öncesinde kalan dört toplantı için toplamda 250 baz puanlık kademeli indirim öngören Morgan Stanley ekonomistleri, güncellenen projeksiyonlarında eylülde 300, ekim ve aralık aylarında ise 200’er baz puanlık indirim beklediklerini açıkladı.

Dolar ve enflasyon beklentileri yükseldi, faiz indirimi tahminleri sabit kaldı

Ekonomistler Hande Küçük ve Arnav Gupta'nın da yer aldığı imzalı yıl değerlendirmede, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29'dan yüzde 30'a, dolar/TL beklentisi ise 43'ten 45'e yükseltildi. Bu revizyonlara gerekçe olarak ise Türk Lirası'nın son dönemdeki değer kaybı hızı gösterildi.

Aynı şekilde, Garanti BBVA ekonomistleri de TCMB kararı sonrası yıl sonu politika faizi beklentisini yüzde 36 olarak korudu. Eylül toplantısından sonra faiz indirimlerinin hızının yavaşlamasını bekleyen kurum, ekim ve aralık aylarında 200'er baz puanlık indirim öngörüyor.

İstanbul’da en çok ve en az konut satılan ilçeler açıklandı: İşte yatırımcıların yeni rotasıİstanbul’da en çok ve en az konut satılan ilçeler açıklandı: İşte yatırımcıların yeni rotasıEkonomi

 

DEM Parti heyeti, İmralı Adası'na gittiDEM Parti heyeti, İmralı Adası'na gittiGündem

 

Ekonomi
SGK'dan kayıt dışı istihdama 1,5 yılda rekor ceza!
SGK'dan kayıt dışı istihdama 1,5 yılda rekor ceza!
Kamuda yarı zamanlı çalışma ile kadınlar istihdam çarkından kopmayacak
Kamuda yarı zamanlı çalışma ile kadınlar istihdam çarkından kopmayacak
Uluslararası Hakem Heyeti, 2 yıl süren tahkim davasında EPDK'yı haklı buldu
Uluslararası Hakem Heyeti, 2 yıl süren tahkim davasında EPDK'yı haklı buldu
Kocaeli'de banttan inen her 100 araçtan 87'sinin rotası yurt dışı oldu
Kocaeli'de banttan inen her 100 araçtan 87'sinin rotası yurt dışı oldu
Türkiye yılın ilk yarısında 3,2 milyar dolarlık hafif ticari araç-kamyon ihraç etti
Türkiye yılın ilk yarısında 3,2 milyar dolarlık hafif ticari araç-kamyon ihraç etti
ATO Başkanı Baran e-fatura ücretlerine üst sınır istedi
ATO Başkanı Baran e-fatura ücretlerine üst sınır istedi