Morgan Stanley'den TCMB için yeni faiz tahmini
Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın eylül toplantısında politika faizini sabit tutmasını, faiz indirimlerine ise ekim ve aralık aylarında gitmesini bekliyor. Banka, politika faizinin yıl sonunda yüzde 35'e gerileyeceğini öngörüyor.
Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz politikasına ilişkin yeni tahminlerini yayımladı.
Georgi Deyanov liderliğindeki Morgan Stanley ekonomistleri, TCMB'nin eylül toplantısında politika faizini değiştirmemesini, faiz indirimlerinin ise yılın son çeyreğinde başlamasını bekliyor.
Enflasyon verisi takvimi öne çekebilir
Raporda, 3 Eylül'de açıklanacak ağustos ayı enflasyonunun beklentilerin belirgin şekilde altında kalması durumunda faiz indirim takviminin öne çekilme ihtimalinin artabileceği belirtildi.
Morgan Stanley ekonomistleri, ağustos ayında tüketici fiyatlarının aylık bazda yüzde 2,1 artmasını, yıllık enflasyonun ise yüzde 31,8 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyor.
Banka, mevcut baz senaryosunda TCMB'nin eylül ayını faiz indirimi yapmadan geçmesini, ekim ve aralık toplantılarında ise faiz indirimine gitmesini bekliyor.
Yıl sonu faiz tahmini yüzde 35
TCMB'nin bu hafta bir haftalık repo ihalelerine yeniden başlamasının ardından ortalama fonlama maliyeti, şubat ayından bu yana ilk kez yüzde 40 seviyesinden yüzde 37'ye geriledi.
Morgan Stanley, para politikasındaki bu gelişmeleri değerlendirerek TCMB'nin faiz indirim döngüsüne son çeyrekte başlamasını ve politika faizini yıl sonunda yüzde 35 seviyesine çekmesini bekliyor.