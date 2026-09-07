Morgan Stanley’den Türkiye için faiz senaryosu

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını beklediğini açıklarken, gevşemenin son çeyrekte başlayacağını tahmin etti.

Morgan Stanley ekonomistleri Georgi Deyanov ve Arnav Gupta tarafından hazırlanan raporda, dördüncü çeyrekte dezenflasyon sürecinin yeniden ivme kazanmasıyla TCMB'nin temkinli faiz indirim döngüsüne başlayacağı ve yıl sonuna kadar politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 35 seviyesine çekeceği öngörüldü.

İki toplantıda 100’er baz puanlık indirim bekliyor

Morgan Stanley analistleri, Türkiye'de enflasyonda ana eğilimin son çeyrekte gevşeme göstereceğini belirterek, TCMB'nin faiz indirim adımlarını muhtemelen ekim ve aralık aylarında 100'er baz puanlık kademeli hamlelerle atacağını tahmin etti.

Raporda, 2027 yılı sonuna kadar kademeli indirimlerin devam edeceği ve politika faizinin yüzde 27,5 seviyesine kadar gerileyeceği öngörülürken, enflasyonist riskler nedeniyle tahminler üzerindeki yukarı yönlü risklerin korunduğuna dikkat çekildi.

TL carry trade işlemlerinde olumlu görüşünü korudu

Morgan Stanley, zorlu küresel ve bölgesel koşullara rağmen Türkiye'deki mevcut para politikası çerçevesinin dayanıklılığını koruduğunu vurgulayarak, Türk lirası bazlı carry trade işlemlerinde "olumlu/yapıcı" duruşunu sürdürdü.

Bankanın stratejistleri, 3 aylık vadede dolar/TL kısa pozisyonlarını tercih etmeye devam ettiklerini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Yapışkan enflasyon yerel tahvil piyasasına karşı temkinli kalmamıza yol açsa da Türk lirasındaki değer kaybı hızı, vadeli piyasalarda fiyatlanan seviyelerin altında kalmayı sürdürüyor. Bu durum, yatırımcılar için cazip carry getirilerinin korunmasını sağlıyor.”