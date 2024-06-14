Moskova Borsasındaki sabah seansı işlemleri durduruldu

Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, Moskova Borsasında yarından itibaren sabah seansına yönelik kısıtlamaların uygulanacağı kaydedildi.

Döviz, kıymetli madenler ve türev piyasalarında işlemlerin geçici olarak durdurulduğu bilgisine yer verilen açıklamada, sürecin karar iptal edilene kadar süreceği belirtildi.

Moskova Borsasında dün de ABD'nin yaptırımları nedeniyle dolar ve euro cinsinden yapılan işlemler sonlandırılmıştı.

ABD Hazine Bakanlığı, Moskova Borsasını dün yaptırım listesine almıştı.

Rus yetkililer, ABD'nin uyguladığı tüm yaptırımların yasa dışı olduğunu belirtiyor.