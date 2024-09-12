Motor yağı devi iflasın eşiğinde: 2 ay süre verildi

2006 yılında kurulan ve motor yağı üretimi başta olmak üzere Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde kimyasal madde üretimi yapan Xenol Petrokimya Sanayi AŞ konkordato kararının uzatılmasına karar verildi.

2 aylık ek süre verildi

Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada, 3 aylık geçici mühleti dolan şirkete 2 aylık mühlet verildi. Anılan 2 aylık ek süre ise 5 Eylül’den itibaren başlatıldı.

40 ülkeye ihracat yapıyor

Merkezi Adana’da bulunan şirket Kocaeli Gebze’deki dev bir tesiste üretim yapıyor. Şirket, üretimini yaptığı ünleri yurtiçine ve yurtdışına ihraç ediyor. Şirketin ihracat yaptığı ülke sayısı ise 40 olarak açıklandı.