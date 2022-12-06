Motorin fiyatı ne kadar oldu? Ankara ve İstanbul'da güncel motorin fiyatı

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimler akaryakıt fiyatları üzerinde etkili oluyor. Araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını takip ederken, motorin fiyatına indirim geldi.

Son haftalarda sıkça benzin ve motorin fiyatında değişimler görülürken, 6 Aralık itibariyle motorin fiyatı 69 kuruş düştü.

Bu indirim sonrasında motorin fiyatı İstanbul'da 22 lira 97 kuruşa, Ankara'da 23 lira 14 kuruşa geriledi.

Öte yandan benzin fiyatlarında ise bir değişim olmadı. Benzinin litresi ortalama 20 lira 17 kuruştan satılıyor.

Brent petrol fiyatlarında son durum

Brent petrolün fiyatı dün 88,44 dolara kadar yükselirken, günü 82,68 dolardan tamamladı. Bugün ise brent petrol fiyatı yüzde 0,71 arttarak 83,27 dolara yükseldi.

Dün ABD'de açıklanan veriler sonrası ABD Merkez Bankası'nın faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edeceğine yönelik endişeler artarken, dünya genelinde yoğun makroekonomik veri akışı petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Öte yandan, Çin'de Kovid-19 tedbirlerine karşı protestoların ardından birçok büyük şehirde gözlenen salgın tedbirlerini optimize etmek için adımlar ise ülke ekonomisine ve petrol talebine ilişkin endişeleri hafifleterek fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Avrupa Birliği ülkelerinin dün başlayan, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan ham petrole yönelik ithalat yasağı ve varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulaması ise piyasalarda arz endişelerini güçlendirerek fiyatların yükselişine katkı sağlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 83,54 ile 84,15 dolar aralığının direnç, 82,93 ile 82,32 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.