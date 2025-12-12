Motorin fiyatlarına indirim geliyor

Petrol fiyatları, artan arz endişeleri ve zayıf talep nedeniyle son bir haftada yüzde 3’ten fazla değer kaybetti. Bu düşüş, iç piyasada akaryakıtta indirim beklentilerini güçlendirdi. Petros’un verdiği bilgiye göre, yarından itibaren motorin grubunda yaklaşık 1,50 TL tutarında bir fiyat düşüşü uygulanacak.

Pompa fiyatlarını doğrudan etkileyecek

Piyasa koşullarına göre değişebilecek indirim tutarı, pompa fiyatlarını da doğrudan etkileyecek. Benzin ve LPG grubunda ise yarın bir fiyat değişimi gerçekleşmeyecek. Gerçekleşmesi beklenen indirim öncesinde İstanbul Avrupa yakasında benzin 54,46 TL’den, motorin 55,11 TL’den, LPG ise 29,24 TL’den alıcı buluyor.