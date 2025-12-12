  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Motorin fiyatlarına indirim geliyor
Takip Et

Motorin fiyatlarına indirim geliyor

Brent petrolde yaşanan haftalık kayıpların ardından yarından itibaren geçerli olacak şekilde motorin fiyatlarına indirim gelmesi bekleniyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Motorin fiyatlarına indirim geliyor
Takip Et

Petrol fiyatları, artan arz endişeleri ve zayıf talep nedeniyle son bir haftada yüzde 3’ten fazla değer kaybetti. Bu düşüş, iç piyasada akaryakıtta indirim beklentilerini güçlendirdi. Petros’un verdiği bilgiye göre, yarından itibaren motorin grubunda yaklaşık 1,50 TL tutarında bir fiyat düşüşü uygulanacak.

Pompa fiyatlarını doğrudan etkileyecek

Piyasa koşullarına göre değişebilecek indirim tutarı, pompa fiyatlarını da doğrudan etkileyecek. Benzin ve LPG grubunda ise yarın bir fiyat değişimi gerçekleşmeyecek. Gerçekleşmesi beklenen indirim öncesinde İstanbul Avrupa yakasında benzin 54,46 TL’den, motorin 55,11 TL’den, LPG ise 29,24 TL’den alıcı buluyor.

Yıllık getirisi en yüksek 5 gümüş fonu; Karı %120'ye dayandıYıllık getirisi en yüksek 5 gümüş fonu; Karı %120'ye dayandıEkonomi

 

Ahmet Çakar yeniden hastaneye kaldırıldıAhmet Çakar yeniden hastaneye kaldırıldıGündem

 