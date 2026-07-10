Motorin fiyatları son dönemde peş peşe gelen üç zamla rekor seviyelere yükselmişti. ABD ile İran arasında tırmanan gerilim, ateşkesin bozulması ve karşılıklı saldırıların yeniden başlaması küresel petrol fiyatlarını yukarı taşırken, bu gelişmeler akaryakıt fiyatlarına da zam olarak yansımıştı.

Motorinin litre fiyatına indirim geliyor

Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan tankerin bulunmaması da yüksek fiyatlara neden oluyor. 80 dolara yaklaşan Brent petrol 75 dolara kadar gerileyince akaryakıt fiyatlarında indirim gündeme geldi. Motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 2,16 lira indirim yapılmasına karar verildi.

Fiyatlar 70 liranın altına iniyor

Motorinin litresi İstanbul'da 67,72 liraya, Ankara'da 68,83 liraya, İzmir'de 69,10 liraya, doğu illerinde ise 70,58 liraya gerilemesi bekleniyor.

İşte üç büyükşehirde güncel akaryakıt fiyatları...

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 62.90 TL

Motorin: 69.88 TL

LPG: 31.19 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 62.72 TL

Motorin: 69.73 TL

LPG: 30.59 TL

Ankara

Benzin: 63.86 TL

Motorin: 70.99 TL

LPG: 31.19 TL

İzmir

Benzin: 64.12 TL

Motorin: 71.26 TL

LPG: 30.99 TL